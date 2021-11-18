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İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi 8 ay sonra 'İhalenin Enver Aysever'le bir ilgisi yok' dedi: Aysever davadan geri çekildi

Gazeteci Enver Aysever'in İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden 238 bin liralık ‘okuryazarlık’ ihalesi alması büyük tepkiyle karşılanmış, bunun üzerine CHP'li Başkan Tunç Soyer ihaleyi iptal etmişti. Soyer'e ihalenin iptali sonrası dava açacağını duyuran Aysever kamuoyunda zedelenen itibarını onarma peşinde olduğunu dile getirmişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi 8 ay sonra olayların Aysever ile bir ilgisinin olmadığını duyurdu. Enver Aysever ise davadan geri çekildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İzmir Büyükşehir Belediyesi 8 ay sonra İhalenin Enver Ayseverle bir ilgisi yok dedi: Aysever davadan geri çekildi
Enver Aysever sosyal medyadan açıklama yaptı.

Geçtiğimiz Mart ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği bir eğitim programı kapsamında yazar Enver Aysever’in vereceği yaratıcı yazarlık kursu, belediyenin verdiği ihale bedeli üzerinden tartışma konusu olmuştu.

Aysever, tartışmanın yaşandığı günlerde ihale konusuyla hiçbir ilgisi olmadığını vurgulamıştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise ihalenin iptal edildiğini duyurmuştu. Bir süre İzmir Belediyesi'nden açıklama bekleyen Aysever bu olmayınca belediyeye dava açtı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden bugün gecikmeli bir açıklama geldi. Tartışmanın üzerinden 8 ay geçtikten sonra açıklama yapan belediye, Aysever'in o dönem yaptığı açıklamalarla birebir örtüşen şekilde ihalenin, ihale bedelinin ve ihaleyi alan şirketin Aysever ile bir ilgisinin olmadığını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Yazar Enver Aysever'in yaşam boyu eğitim kapsamında yürütmesi tasarlanan okur yazarlık atölyesi için açılan ihale ile ilgisi bulunmamaktadır. İhale şartnamesi, belediyemiz tarafından yazılmıştır, kazanan firma ile Enver Aysever'in hiçbir bağı yoktur. Süreçte çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İhalenin yapılması ve iptali belediyemizce karara bağlanmıştır.

DAVADAN GERİ ÇEKİLDİ

Bu açıklamanın üzerine Enver Aysever sosyal medya hesabından açıklama yaparak davdan geri çekildiğini açıkladı.

NELER OLMUŞTU?

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden 238 bin liralık ‘okuryazarlık’ ihalesi ile gündeme gelen gazeteci Enver Aysever’in CHP’li belediyelerle yoğun ticari ilişkisi olduğu; Edirne’den İstanbul ve Muğla’ya kadar CHP’li il ve ilçe belediyelerine değişik adlarla para karşılığı onlarca program yaptığı ortaya çıkmıştı.

Halk TV yayınına telefon bağlantısıyla katılan Aysever, itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını savunmuştu.

İhalenin tepki toplaması sonrası, Belediye Başkanı Tunç Soyer de ihalenin iptal edildiğini açıkladı. Tunç Soyer'e ihalenin iptali sonrası dava açacağını duyuran Aysever CHP'li belediyeden yine para isteyerek 50 bin liralık tazminat davası açmıştı.

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