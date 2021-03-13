Gündem İzmir Büyükşehir Belediyesinden Enver Aysevere özel ihale
İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Enver Aysever’e özel ihale

İzmir Büyükşehir Belediyesi, düzenleyeceği okuryazarlık kursu için, sadece Enver Aysever’in eğitimci olacağı sözleşme bedeli 238 bin lira olan bir ihale düzenledi. Sözleşme kapsamında, Aysever’in masrafları da belediye tarafından karşılanacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Enver Aysever
Enver Aysever

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi, düzenleyeceği okuryazarlık kursu için ihale düzenledi.

238 bin TL’lik sözleşme bedeline sahip eğitim kapsamında, sadece Enver Aysever eğitim verecek. İhale kim tarafından kazanılırsa kazanılsın Aysever, kursun eğitmeni olacak.

Masraflar belediye tarafından karşılanacak

Okuryazarlık kursu kapsamında, 18 yaşın üstünde 20 kişi eğitim görecek. Enver Aysever’in yol ve konaklama masrafları da belediye tarafından karşılanacak. Bu masrafların belediyeye maliyeti yaklaşık 13 bin lira olacak.

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