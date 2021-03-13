İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Enver Aysever’e özel ihale

İzmirli esnaftan Kılıçdaroğlu'na: Hizmet verilmiyor sizden ricamız belediyelerimiz güzel çalışsın​

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'i ziyaretinde bir esnafın 'Hizmet alamıyoruz' tepkisiyle karşılaştı. Sohbet sırasında bir esnaf, 'Işıkkent-Pınarbaşı yolu öldürüyor bizi. Arabalarımızın alt takımı kalmadı. İzmir'e en iyi hizmet eski belediye başkanı İhsan Alyanak yaptı. O rahmetli olduktan sonra İzmir'e hizmet verilmedi ama şimdi yollarımız hiç iyi değil. Bu iki, beş senelik bir durum değil. Bu 20 senelik bir birikim. Sizden ricamız belediyelerimiz güzel çalışsın' diyerek Kılıçdaroğlu'na veryansın etti.