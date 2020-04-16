Gündem İzmir Büyükşehir hayırsevere kuryelik yapacak
İZMİR

İzmir Büyükşehir hayırsevere kuryelik yapacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, hayırseverlerin ‘Biz Varız’ kampanyasına katılarak Halkın Bakkalı’ndan satın aldıkları gıda paketlerini, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, “Biz hayırsever insanların kuryesi olacağız” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in çağrısıyla başlatılan “Biz Varız” dayanışmasına artık Bizİzmir dijital platformu üzerinden de destek olunabiliyor. İzmirliler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını istedikleri gıda paketlerini dijital platform aracılığıyla Halkın Bakkalı’ndan alarak kampanyaya bulundukları yerden katılabiliyor.

Satın alınan paketler doğrudan Kültürpark 3 nolu holde kurulan lojistik merkezine teslim ediliyor ve buradan da İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Nakit bağış yerine, destek olmak isteyenlerle, desteğe ihtiyacı olanlar arasında köprü oluşturmayı tercih ettiklerini hatırlatan Başkan Soyer, “Ayni yardımı bireysel organizasyonla toplayıp ulaştırmanın güçlükleri vardı. İzmirliler, Türkiye’nin her yerinden yurttaşlarımız, hatta yurt dışından arayanlar daha kolay olduğu için yardımı yapmak istedi. Şimdi onların bu isteğini Halkın Bakkalı üzerinden ama ayni yardım kabul ederek gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

VATANDAŞIN HAYRINI BELEDİYE ULAŞTIRACAK

Destek vermek isteyenler sanal market uygulamasında olduğu gibi cep telefonlarından, bilgisayarlarından alışverişini yapacak ve istedikleri sayıda aldıkları paketler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Biz hayırsever insanların aracısı, bir yerde kuryesi olacağız. Kampanyamıza katılacaklara şimdiden şükranlarımı sunuyor, önlerinde saygıyla eğiliyorum” ifadelerini kulandı.

Kampanyaya destek olmak isteyenler Bizİzmir web sitesinin ya da Bizİzmir mobil uygulamasının ana sayfasındaki “Destek olmak istiyorum” sekmesine tıklayarak ilgili sayfaya gidebiliyor. Yurttaşlar burada gıda yardım paketlerinin detaylarını görebiliyor. Her paketin altında “IBAN ile ödeme yapmak istiyorum” ve “Kredi kartı ile ödeme yapmak istiyorum” seçenekleri bulunuyor. Ödeme yöntemini belirleyen yurttaşlar, işlemleri tamamladıktan sonra yardım paketini satın almış oluyor.

30 KOOPERATİFTEN 300 ÇEŞİT ÜRÜN

Tunç Soyer

  • Halkın Bakkalı, bir yandan üreticiyi desteklemek bir yandan da yurttaşlara güvenilir, ucuz ve sağlıklı gıda ulaştırmak için çalışıyor. Bakkalda Türkiye’nin dört bir yanındaki 30 kooperatiften 300 çeşit ürünün yer aldığını belirten Başkan Tunç Soyer, Halkın Bakkalı’nın ilk şubesini İzmir Kemeraltı’nda 13 Mart’ta açmıştı.

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