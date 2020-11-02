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İZMİR

İzmir depremi: ​ 33 saat sonra kurtarıldı

33 saat sonra kurtarıldı

Rıza Bey Apartmanı enkazı altında kalan 70 yaşındaki Ahmet Çitim, 33 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ahmet Çitim’i kaldırıldığı hastanede ziyaret etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ahmet Çitim - Bakan Koca
Ahmet Çitim - Bakan Koca

Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazı altında kalan bir kişi 33 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı. 70 yaşında olduğu öğrenilen Ahmet Çitim adlı vatandaş, ekipler tarafından kurtarıldıktan sonra ambulansla hastaneye sevk edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ahmet Çitim’i Ege Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret etti.

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"Genel durumu iyi"

  • Çitim'le sohbet eden Bakan Koca, depremzedenin sağlık durumuyla ilgili de bilgi aldı. Koca, “Önce 01.00 sularında, depremin üzerinden 34 saat geçmişken kurtarılan Ahmet Çitim amcamızı ziyaret ettik. Olay yerinde yapılan ilk tıbbi müdahale sırasında yanındaydık. Genel durumu iyi. Kısa bir sürede daha da iyi olacak” dedi.

Bakan Kurum, depremzedelere yapılacak yardımların başladığını bildirdi: 30 bin lire eşya yardımı yapılacak
OYNAT 01:39
Bakan Kurum, depremzedelere yapılacak yardımların başladığını bildirdi: 30 bin lire eşya yardımı yapılacak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de arama kurtarma faaliyetleri ve son duruma ilişkin açıklama yaptı. Depremzedelere yardım ödemelerinin bugün başladığını bildiren Bakan Kurum, 'Yıkılmış veya yıkılacak binalara ilişkin, eşyasını alamayan vatandaşlarımıza 30 bin lira eşya yardımı yapılacak. Ev sahiplerine 13 bin lira, kiracılara da evlerinde oturamayacaklarsa 5 bin lira taşınma ve kira yardımı vereceğiz' dedi.
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