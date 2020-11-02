33 saat sonra kurtarıldı

Bakan Kurum, depremzedelere yapılacak yardımların başladığını bildirdi: 30 bin lire eşya yardımı yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de arama kurtarma faaliyetleri ve son duruma ilişkin açıklama yaptı. Depremzedelere yardım ödemelerinin bugün başladığını bildiren Bakan Kurum, 'Yıkılmış veya yıkılacak binalara ilişkin, eşyasını alamayan vatandaşlarımıza 30 bin lira eşya yardımı yapılacak. Ev sahiplerine 13 bin lira, kiracılara da evlerinde oturamayacaklarsa 5 bin lira taşınma ve kira yardımı vereceğiz' dedi.