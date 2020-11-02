33 saat sonra kurtarıldı

Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazı altında kalan bir kişi 33 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı. 70 yaşında olduğu öğrenilen Ahmet Çitim adlı vatandaş, ekipler tarafından kurtarıldıktan sonra ambulansla hastaneye sevk edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ahmet Çitim’i Ege Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret etti.
"Genel durumu iyi"
Çitim'le sohbet eden Bakan Koca, depremzedenin sağlık durumuyla ilgili de bilgi aldı. Koca, “Önce 01.00 sularında, depremin üzerinden 34 saat geçmişken kurtarılan Ahmet Çitim amcamızı ziyaret ettik. Olay yerinde yapılan ilk tıbbi müdahale sırasında yanındaydık. Genel durumu iyi. Kısa bir sürede daha da iyi olacak” dedi.