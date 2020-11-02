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İZMİR

İzmir depremi: Ağlayan görevli herkesi duygulandırdı

Bir yakınını kaybetmiş gibi

Arama kurtarma görevlisi Tahsin Kaymak, uzun süre çalıştığı Doğanlar Apartmanı’nın enkazından bir anne, baba ve 2 yaşındaki bebeklerinin cansız bedenleri çıkarılınca gözyaşlarını tutamadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İzmir depreminin üçüncü gününde arama kurtarma çalışmalarına katılan Tahsin Kaymak, çalışmaların devam ettiği sırada gözyaşlarını tutamadı.
İzmir depreminin üçüncü gününde arama kurtarma çalışmalarına katılan Tahsin Kaymak, çalışmaların devam ettiği sırada gözyaşlarını tutamadı.

İzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor. Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı’ndan acı haberler gelirken kurtarma çalışmalarına katılan çalışanlar da duygusal anlar yaşıyor.

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3 KİŞİNİN CESEDİNİ ÇIKARDI

  • Türkiye Mağaracılık Federasyonu Kurtarma Ekibi’nden Tahsin Kaymak, son olarak Doğanlar Apartmanından çıkartılan 3 kişinin cesedinden sonra gözyaşlarına hakim olamadı. Enkazda çalışan arkadaşlarından kısa bir süre ayrılarak bir köşeye oturan Kaymak’ın gördükleri, yorgunluğu adeta verilen psikolojik savaşı da gözler önüne serdi.

TÜRKİYE’Yİ AĞLATTI

Duygularını ifade eden Tahsin Kaymak, “Depremin ilk yaşandığı gün biz Türkiye Mağaracılık Federasyonu kurtarma ekipleri olarak ilk önce çadır kent kurulumundaki askerlere çadır kurma eğitimi vermek için görev aldık. Oradaki eğitim tamamlandıktan sonra Rıza Bey Apartmanı’na görevlendirildik. Rıza Bey Apartmanı’nda bizim mağaracılık sistemine özel bir güvenlik hattı ortamı oluşturulması için çalışma yaptık. Daha sonra da Emrah Apartmanı’nda çalıştık” dedi. Tahsin Kaymak’ın gözyaşlarını tutamadığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Kaymak’ın gözyaşları birçok kişiyi duygulandırdı.

Emrah apartmanında 58 saat sonra gelen mucize kurtuluş: 14 yaşındaki İdil Şirin kurtarıldı
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Emrah apartmanında 58 saat sonra gelen mucize kurtuluş: 14 yaşındaki İdil Şirin kurtarıldı
İzmir'de meydana gelen deprem sonrası çöken Emrah apartmanının enkazında 58 saat sonra mucize kurtuluş gerçekleşti. Ekiplerin duyduğu ses neticesinde çalışmalara başlaması sonucu 14 yaşındaki İdil Şirin, enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Mucize kurtuluş böyle kaydedildi.


HEPİMİZ İNSANIZ

  • Tahsin Kaymak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, arama kurtarmacıların soğuk kanlılıklarını koruması gerektiğini ve bugüne kadar katıldığı arama kurtarma çalışmalarında hep bunu koruduğunu anlattı. Bir bebeğin çıkması karşısında adeta sinir boşalması yaşadığını anlatan Kaymak, “Hepimiz insanız” ifadesini kullandı.

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