Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İzmirden yürek yakan haber Babaanne ve 4 torununun cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı
İZMİR

İzmir depremi: Babaanne ve 4 torununun cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı

İzmir'den yürek yakan haber: Babaanne ve 4 torununun cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı

İzmir depreminde enkaz altında kalan babaanne ve 4 torunundan acı haber geldi. Bayraklı’daki Rıza Bey Apartmanı enkazı altında bulunan babaanne ve 4 torununun cansız bedeni çıkartıldı. Acılı aile gelen haberle yasa boğuldu.

Haber Merkezi İHA
Bayraklı’daki Rıza Bey Apartmanı'nda arama kurtarma faaliyetleri sürüyor.
Bayraklı’daki Rıza Bey Apartmanı'nda arama kurtarma faaliyetleri sürüyor.

Merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 şiddetindeki depremde, Bayraklı ilçesinde bulunan Rıza Bey Apartmanı yıkıldı. Enkaz altında bulunduğu öğrenilen babaanne Arife Yücel ve torunları 3 yaşındaki Diren, 4 yaşındaki Lena, 6 yaşındaki Vera ve 10 yaşındaki Feda’nın cansız bedenleri bugün enkaz altından çıkartıldı.

DHA
Babaanne ve 4 torunu depremde sağ kurtarılamadı.

Günlerdir enkaz başında bekleyişini sürdüren anne Nilay Yücel’e acı haber verilirken, Yücel ailesi yasa boğuldu.

Arama kurtarma ekipleri, 8 katlı Rıza Bey Apartmanı enkazında çalışmalarını sürdürürken, babaanne ve 4 torununun cenazelerinin Çorum Merkez Kuşsaray Köyü’nde toprağa verilmesi bekleniyor.

Rıza Bey apartmanından acı haber: AK Partili eski gençlik kolları başkanın cansız bedeni çıkartıldı
GÜNDEM
Rıza Bey apartmanından acı haber: AK Partili eski gençlik kolları başkanın cansız bedeni çıkartıldı

İzmir depreminde arama kurtarma personeli gözyaşlarını tutamadı
GÜNDEM
İzmir depreminde arama kurtarma personeli gözyaşlarını tutamadı

İzmir'de Emrah Apartmanı'nda bir erkek cesedine ulaşıldı
GÜNDEM
İzmir'de Emrah Apartmanı'nda bir erkek cesedine ulaşıldı

Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazından bir kişinin daha cesedi çıkarıldı
GÜNDEM
Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazından bir kişinin daha cesedi çıkarıldı

İzmir'de 17 saat sonra enkaz altındaki 3 kişiye daha ulaşıldı
GÜNDEM
İzmir'de 17 saat sonra enkaz altındaki 3 kişiye daha ulaşıldı

İzmir'de deprem enkazından 16 saat sonra bir kişi daha çıkarıldı
GÜNDEM
İzmir'de deprem enkazından 16 saat sonra bir kişi daha çıkarıldı
Abone Ol Google News
Risk bilgileri dijitalleştirilmeli

Risk bilgileri dijitalleştirilmeli

​Deprem sonrası uzmanlardan 'riskli konut' uyarısı.
Milyonlukevlerde deprem şoku!

Milyonluk
evlerde deprem şoku!

​Bedeli istenip, tazminat davası açılabilir.
Can kaybı100e yükseldi

Can kaybı
100'e yükseldi

​İzmir depreminde bilanço ağırlaşıyor.

​Büyük depremin artçısı bini aştı..
İzmir'den yürek yakan haber

İzmir'den yürek yakan haber

​Babaanne ve 4 torununun cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı.
Milyonlarca insanın kabusu olabilir

Milyonlarca insanın kabusu olabilir

Sivrisinek tehlikesi kapıya dayandı, bilim insanları uyarıyor.
Boyu kısa<br>yüreği ise kocaman

Boyu kısa
yüreği ise kocaman

​Bir metre boyu ile 4 gündür uyumadan enkazdan hayat kurtardı.
Rüşvet operasyonu

Rüşvet operasyonu

8 ilde 83 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Nokta atışı<br> ile imha edildi

Nokta atışı
ile imha edildi

​Ermenistan ordusu kan kaybediyor.
Fransız sansürü

Fransız sansürü

​İfade özgürlüğü bu kez işlerine gelmedi.
Viyana'da<br>silah sesleri

Viyana'da
silah sesleri

​Saldırıda ölü ve yaralılar var.
Sandıktan<br>kaos çıkabilir

Sandıktan
kaos çıkabilir

​ABD tarihinin en kritik başkanlık seçimlerine son saatler.
Keşmir’de kritik adım

Keşmir’de kritik adım

​Başbakan Han, bölge halkının bunu uzun zamandır beklediğini söyledi.
Ermenistan kayıp <br>vermekten bıkmıyor

Ermenistan kayıp
vermekten bıkmıyor

​Azerbaycan bir SU-25 daha düşürdü.
Burhan Kuzu'ya veda

Burhan Kuzu'ya veda

​Eski AK Parti Milletvekili son yolcuğuna uğurlandı.
Ayrılmayın, erteleyin

Ayrılmayın, erteleyin

​Bakan Koca'dan İstanbul için uyarılar.
Vicdansızlara <br>3 tutuklama

Vicdansızlara
3 tutuklama

Depremle ilgili insanlık dışı paylaşımlar yapmışlardı.
Ermenistan ordusu kan kaybediyor: İki mühimmat dolu kamyon nokta atışı ile imha edildi
Dünya

Ermenistan ordusu kan kaybediyor: İki mühimmat dolu kamyon nokta atışı ile imha edildi

Ağdere, Hocavend, Zengilan ve Gubadlı yönlerinde devam eden çatışmalar kapsamında Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusuna ağır kayıplar verdirmeye devam ediyor. Ermenistan güçleri cephenin belli bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kalırken, Ermenistan ordusuna ait iki mühimmat dolu kamyon da nokta atışı ile imha edildi.
Twitter'dan Trump'ın Pennsylvania'daki seçimlerle ilgili paylaşımına 'tartışmalı bilgi' etiketi
Dünya

Twitter'dan Trump'ın Pennsylvania'daki seçimlerle ilgili paylaşımına 'tartışmalı bilgi' etiketi

Sosyal medya platformu Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme'nin Pennsylvania eyaletinde postayla kullanılan oyların kabul tarihini uzatmasına tepki gösterdiği paylaşımına, "tartışmalı" bilgiler içerdiği gerekçesiyle uyarı etiketi ekledi.
Milyonluk lüks dairelerde deprem şoku: Bedeli istenip tazminat davası açılabilir
Ekonomi

Milyonluk lüks dairelerde deprem şoku: Bedeli istenip tazminat davası açılabilir

İzmir'i vuran 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası dikkat çeken görüntüler de kameralara yansıdı. Depremde yıkılan binaların ortalama yaşı 25 iken, yeni yapılan ve milyon liralara satılan lüks rezidanslarda da büyük hasarlar oluştu. Söz konusu görüntüler depreme karşı güvenli diye sıfır binalarda ev alanların yapılarına olan güvenini sarsarken, uzmanlar ise mahkeme kanalı ile inşaat mühendislerinden oluşan kurul eliyle yapılacak tespitlerle müteahhittin kusuru ve ayıbı olması halinde bedel talebi ve tazminatın gündeme gelebileceğine vurgu yapıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.