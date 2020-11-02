İzmir depreminde 32 kişiye mezar olan Emrah Apartmanı'nda çalışmalar tamamlandı
32 kişinin hayatını kaybettiği Emrah Apartmanı'nda çalışmalar tamamlandı
İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan ve en fazla can kaybının yaşandığı Emrah Apartmanı’nda yürütülen arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. 32 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın enkazından 15 kişi de yaralı olarak çıkarıldı.
İzmir’de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde en çok hasar gören Bayraklı ilçesindeki Emrah Apartmanı’ndaki arama ve kurtarma çalışmalarında sona gelindi.
Sabahın ilk ışıklarına kadar enkaz altında nefes arayan ekipler, 14 yaşındaki İdil’in ardında enkazdan sevdirici haber gelmedi.
32 KİŞİ ÖLDÜ
Sabaha karşı çıkartılan 1 kişinin cansız bedeniyle Emrah Apartmanı’nda çalışmalar sonlandırıldı. Çalışmalar kapsamında Emrah Apartmanı’nda 15 kişi enkazdan yaralı olarak çıkartılırken, 32 kişi de hayatını kaybetti.
BELEDİYE EKİPLERİ ENKAZI KALDIRACAK
AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmaların tamamlanmasının ardından enkazda arama ve kurtarma çalışmasına katılan tüm ekipler enkazdan çekilerek görevi belediye ekiplerine bıraktı.
Belediye ekipleri de 32 kişiye mezar olan ve moloz yığınına dönüşen inşaatın enkazını kaldırmak için çalışmalarına başlanacağı öğrenildi.