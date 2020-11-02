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Gündem 32 kişinin hayatını kaybettiği Emrah Apartmanında çalışmalar tamamlandı
İZMİR

İzmir depreminde 32 kişiye mezar olan Emrah Apartmanı'nda çalışmalar tamamlandı

32 kişinin hayatını kaybettiği Emrah Apartmanı'nda çalışmalar tamamlandı

İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan ve en fazla can kaybının yaşandığı Emrah Apartmanı’nda yürütülen arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. 32 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın enkazından 15 kişi de yaralı olarak çıkarıldı.

Haber Merkezi İHA
Emrah Apartmanı’nda 32 ölü 15 yaralıyla çalışmalar bitti.
Emrah Apartmanı’nda 32 ölü 15 yaralıyla çalışmalar bitti.

İzmir’de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde en çok hasar gören Bayraklı ilçesindeki Emrah Apartmanı’ndaki arama ve kurtarma çalışmalarında sona gelindi.

Sabahın ilk ışıklarına kadar enkaz altında nefes arayan ekipler, 14 yaşındaki İdil’in ardında enkazdan sevdirici haber gelmedi.

Emrah Apartmanı’nda 32 ölü 15 yaralıyla çalışmalar bitti.

32 KİŞİ ÖLDÜ

Sabaha karşı çıkartılan 1 kişinin cansız bedeniyle Emrah Apartmanı’nda çalışmalar sonlandırıldı. Çalışmalar kapsamında Emrah Apartmanı’nda 15 kişi enkazdan yaralı olarak çıkartılırken, 32 kişi de hayatını kaybetti.

BELEDİYE EKİPLERİ ENKAZI KALDIRACAK

AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmaların tamamlanmasının ardından enkazda arama ve kurtarma çalışmasına katılan tüm ekipler enkazdan çekilerek görevi belediye ekiplerine bıraktı.

  • Belediye ekipleri de 32 kişiye mezar olan ve moloz yığınına dönüşen inşaatın enkazını kaldırmak için çalışmalarına başlanacağı öğrenildi.

3 yaşındaki Elif'in 65'inci saatte kurtarılmasının ardından göz yaşları sel oldu
OYNAT 00:38
3 yaşındaki Elif'in 65'inci saatte kurtarılmasının ardından göz yaşları sel oldu
İzmir'in Bayraklı ilçesinde depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nda 65'inci saatte bir mucize yaşandı. 3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan yaralı olarak kurtarılmasıyla görevliler ve yakınları göz yaşlarına hakim olamadı.

3 yaşındaki Elif, enkaz altından 65 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı
OYNAT 00:38
3 yaşındaki Elif, enkaz altından 65 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı
İzmir'deki Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65'inci saatte yaralı olarak kurtarılan çocuğun 3 yaşındaki Elif Perinçek olduğu öğrenildi.

Emrah Apartmanı'nda mucize: 14 yaşındaki İdil'in 58 saat sonra enkaz altından kurtarılma anları böyle kaydedildi
OYNAT 00:59
Emrah Apartmanı'nda mucize: 14 yaşındaki İdil'in 58 saat sonra enkaz altından kurtarılma anları böyle kaydedildi
Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde, arama kurtarma çalışmalarından sevindirici bir haber geldi.

Enkaz altında kalan 14 yaşındaki İdil Şirin'le temas kuran ekipler, titiz bir çalışmanın ardından kız çocuğunu sıkıştığı yerden kurtardı ve enkaz altında ilk yardım gerçekleştirdi.
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