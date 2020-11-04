İzmir depreminde arama kurtarma faaliyetleri noktalandı

İzmir'de geçtiğimiz cuma günü meydana gelen 6,6 şiddetinde depremde, Rıza Bey Apartmanı’ndaki çalışmanın da bitmesiyle birlikte, yıkılan tüm binalardaki arama kurtarma faaliyetleri sona erdi. Rıza Bey Apartmanı’ndaki çalışmalarının sona ermesi ile birlikte 17 binanın tümünde arama faaliyetleri sona ermiş oldu.

OYNAT 00:18 Enkazdan sağ çıkartılan minik Elif hastane koridorunda yürürken görüntülendi Depremden 65 saat sonra Doğanlar Apartmanı'ndan enkaz altından çıkarılan Elif Perinçek, hastane koridorunda görüntülendi. Enkazdan sağ olarak çıkarılan Elif'in hastanede yürüdüğü görüntüleri ailesi sosyal medyadan paylaştı. BiP'te paylaş

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Enkaz kaldırılıyor

Arama kurtarma faaliyetlerinin sona ermesi ile birlikte Rıza Bey Apartmanı’nda kepçeler ile enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı. Rıza Bey Apartmanı’nda AFAD, JAK, UMKE, STK’lar ve belediye ekipleriyle yürütülen çalışmaların ardından depremde yıkıla binaların tümündeki arama kurtarma faaliyetleri sonlanmış oldu.

OYNAT 00:59 İzmir depreminde arama kurtarma faaliyetleri sona erdi: 113 vatandaş hayatını kaybetti, 1035 vatandaş kurtarıldı İzmir'de meydana gelen depremin ardından yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndaki çalışmanın da bitmesiyle birlikte, depremde yıkılan tüm binalardaki arama kurtarma faaliyetleri sona erdi. BiP'te paylaş

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AFAD başkanından açıklama

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, 6.6 büyüklüğünde depremin yaşandığı İzmir'de arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını tamamladığını bildirdi.

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Arama Kurtarma ekipleri çalışmalarını tamamladı. Emeği geçen, ucundan tutan her bir çalışana, gönüllüye teşekkür ederiz.

En kalbi şükranlarımızla.

Diğer konularda ise yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. pic.twitter.com/1JLbQQRec6 — Mehmet Güllüoğlu محمد 🗺 (@mgulluoglu) November 4, 2020

Depremde 114 vatandaşımız hayatını kaybetti. AFAD tarafından yapılan açıklamada, "SAKOM’dan alınan bilgilere göre 114 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan bin 35 vatandaşımızdan 898’i taburcu edilmiş olup 137 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir" denildi.

OYNAT 03:08 'Rızabey Apartmanı'nın yapıldığı yeri kazdık ve su çıktı' İzmir'in Bayraklı ilçesi sakinlerinden Turgay Çerçer, depremde yerle bir olan Rızabey Apartmanı'yla ilgili ilginç detaylar paylaştı. yenisafak.com'dan Taha Hüseyin Karagöz'e konuşan Çerçer 'O apartmanın olduğu yere havuz yapılacaktı. Kazma kürekle kazdık 1 buçuk metre sonra kum çıktı. 1 metre daha inince de su çıktı. İşte böyle bir zemine yaptılar bu apartmanları' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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