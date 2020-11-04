İzmir depreminde arama kurtarma faaliyetleri noktalandı

İzmir'de geçtiğimiz cuma günü meydana gelen 6,6 şiddetinde depremde, Rıza Bey Apartmanı’ndaki çalışmanın da bitmesiyle birlikte, yıkılan tüm binalardaki arama kurtarma faaliyetleri sona erdi. Rıza Bey Apartmanı’ndaki çalışmalarının sona ermesi ile birlikte 17 binanın tümünde arama faaliyetleri sona ermiş oldu.
Enkaz kaldırılıyor
Arama kurtarma faaliyetlerinin sona ermesi ile birlikte Rıza Bey Apartmanı’nda kepçeler ile enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı. Rıza Bey Apartmanı’nda AFAD, JAK, UMKE, STK’lar ve belediye ekipleriyle yürütülen çalışmaların ardından depremde yıkıla binaların tümündeki arama kurtarma faaliyetleri sonlanmış oldu.
AFAD başkanından açıklama
AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, 6.6 büyüklüğünde depremin yaşandığı İzmir'de arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını tamamladığını bildirdi.
Arama Kurtarma ekipleri çalışmalarını tamamladı. Emeği geçen, ucundan tutan her bir çalışana, gönüllüye teşekkür ederiz.
En kalbi şükranlarımızla.
Diğer konularda ise yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. pic.twitter.com/1JLbQQRec6
Arama Kurtarma ekipleri çalışmalarını tamamladı. Emeği geçen, ucundan tutan her bir çalışana, gönüllüye teşekkür ederiz.
- Depremde 114 vatandaşımız hayatını kaybetti. AFAD tarafından yapılan açıklamada, "SAKOM’dan alınan bilgilere göre 114 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan bin 35 vatandaşımızdan 898’i taburcu edilmiş olup 137 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir" denildi.