Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İzmir depreminde arama kurtarma faaliyetleri noktalandı
İZMİR

İzmir depreminde arama kurtarma faaliyetleri noktalandı

İzmir'de meydana gelen depremde, Rıza Bey Apartmanı’ndaki çalışmanın da bitmesiyle, yıkılan 17 binanın tamamında, arama kurtarma faaliyetleri sona erdi.

Haber Merkezi İHA
Rıza Bey Apartmanı’nda kepçeler ile enkaz kaldırma çalışması başlatıldı.
Rıza Bey Apartmanı’nda kepçeler ile enkaz kaldırma çalışması başlatıldı.

İzmir'de geçtiğimiz cuma günü meydana gelen 6,6 şiddetinde depremde, Rıza Bey Apartmanı’ndaki çalışmanın da bitmesiyle birlikte, yıkılan tüm binalardaki arama kurtarma faaliyetleri sona erdi. Rıza Bey Apartmanı’ndaki çalışmalarının sona ermesi ile birlikte 17 binanın tümünde arama faaliyetleri sona ermiş oldu.

Enkazdan sağ çıkartılan minik Elif hastane koridorunda yürürken görüntülendi
OYNAT 00:18
Enkazdan sağ çıkartılan minik Elif hastane koridorunda yürürken görüntülendi
Depremden 65 saat sonra Doğanlar Apartmanı'ndan enkaz altından çıkarılan Elif Perinçek, hastane koridorunda görüntülendi. Enkazdan sağ olarak çıkarılan Elif'in hastanede yürüdüğü görüntüleri ailesi sosyal medyadan paylaştı.


Enkaz kaldırılıyor

Arama kurtarma faaliyetlerinin sona ermesi ile birlikte Rıza Bey Apartmanı’nda kepçeler ile enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı. Rıza Bey Apartmanı’nda AFAD, JAK, UMKE, STK’lar ve belediye ekipleriyle yürütülen çalışmaların ardından depremde yıkıla binaların tümündeki arama kurtarma faaliyetleri sonlanmış oldu.

İzmir depreminde arama kurtarma faaliyetleri sona erdi: 113 vatandaş hayatını kaybetti, 1035 vatandaş kurtarıldı
OYNAT 00:59
İzmir depreminde arama kurtarma faaliyetleri sona erdi: 113 vatandaş hayatını kaybetti, 1035 vatandaş kurtarıldı
İzmir'de meydana gelen depremin ardından yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndaki çalışmanın da bitmesiyle birlikte, depremde yıkılan tüm binalardaki arama kurtarma faaliyetleri sona erdi.


AFAD başkanından açıklama

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, 6.6 büyüklüğünde depremin yaşandığı İzmir'de arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını tamamladığını bildirdi.

  • Depremde 114 vatandaşımız hayatını kaybetti. AFAD tarafından yapılan açıklamada, "SAKOM’dan alınan bilgilere göre 114 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan bin 35 vatandaşımızdan 898’i taburcu edilmiş olup 137 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir" denildi.

'Rızabey Apartmanı'nın yapıldığı yeri kazdık ve su çıktı'
OYNAT 03:08
'Rızabey Apartmanı'nın yapıldığı yeri kazdık ve su çıktı'
İzmir'in Bayraklı ilçesi sakinlerinden Turgay Çerçer, depremde yerle bir olan Rızabey Apartmanı'yla ilgili ilginç detaylar paylaştı. yenisafak.com'dan Taha Hüseyin Karagöz'e konuşan Çerçer 'O apartmanın olduğu yere havuz yapılacaktı. Kazma kürekle kazdık 1 buçuk metre sonra kum çıktı. 1 metre daha inince de su çıktı. İşte böyle bir zemine yaptılar bu apartmanları' ifadelerini kullandı.


Abone Ol Google News
Bir yılda teslim edilecek

Bir yılda teslim edilecek

​Bakan Kurum, İzmir'de yeni binaların teslim tarihini açıkladı.
Seçimi kazandık

Seçimi kazandık

​ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş açıklamalar.
Deprem vergilerinerede mi?

Deprem vergileri
nerede mi?

​AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan tek tek açıkladı.
Borsa İstanbul'a yerli damgası

Borsa İstanbul'a yerli damgası

​Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Çekişmeli eyaletlerde son durum ne?

Çekişmeli eyaletlerde son durum ne?

​Trump; Teksas'ı da Florida'yı da kazandı.
Büyük çekişme

Büyük çekişme

​ABD'deki seçimlerde saat saat yaşanan gelişmeler...

​Bodrum katlara bakıp, kolonları inceliyorlar.

​18 ilde 100 bin binanın taşınması planlanıyor.
Artçı riski!

Artçı riski!

​Binlerce bina risk altında.
Umudunuzu kaybetmeyin

Umudunuzu kaybetmeyin

​ABD'deki başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı Biden'in açıklamaları.
200 metre<br>içeriye girebilir

200 metre
içeriye girebilir

​Olası Marmara depremi için tsunami uyarısı.
Ölüm öncesi<br>sessizlik vardı

Ölüm öncesi
sessizlik vardı

Depremde yıkılan apartman ile ilgili tüyler ürperten açıklama.
Can kaybı<br>114'e yükseldi

Can kaybı
114'e yükseldi

​İzmir depremine bilanço ağırlaşıyor.
Rus kadına<br>dehşeti yaşattı

Rus kadına
dehşeti yaşattı

​İş yerinin camlarını kırıp şiddet uyguladı.
Cepheyi<br>bırakıp kaçtılar

Cepheyi
bırakıp kaçtılar

Azerbaycan'dan Ermenistan güçlerine ağır darbe.
Yunanistan'a <br>'Ayasofya' şoku

Yunanistan'a
'Ayasofya' şoku

​UNESCO cami olmasında sakınca olmadığını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.