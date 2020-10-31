Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İzmir depreminde can kaybı 39a yükseldi
İZMİR

İzmir depreminde can kaybı 39'a yükseldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin can kaybının yükseldiğini açıkladı. Kurumdan yapılan son açıklamaya göre İzmir'deki depremde 1’i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 39 vatandaş hayatını kaybederken, 885 vatandaş ise yaralandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İzmir depreminde ölü sayısı yükseliyor.
İzmir depreminde ölü sayısı yükseliyor.

AFAD, deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 40 artçı olmak üzere, toplam 658 artçı sarsıntı yaşandığını açıkladı.

Açıklamada, saat 22.15 itibariyle alınan bilgiler şu şekilde aktarıldı:

"SAKOM'dan alınan ilk bilgilere göre 1'i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 39 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 885 vatandaşımız yaralanmıştır. İzmir'de halen 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir."

Enkaz altında kalan kadın UMKE ve AFAD ekipleri tarafından böyle kurtarıldı
OYNAT 00:59
Enkaz altında kalan kadın UMKE ve AFAD ekipleri tarafından böyle kurtarıldı
İzmir'deki depremde çöken bir apartmanın enkazından bir kadının kurtarılma görüntüleri paylaşıldı.

Sığacık'ta deniz taşması sonucu boğulan yaşlı kadının son görüntüleri
OYNAT 00:43
Sığacık'ta deniz taşması sonucu boğulan yaşlı kadının son görüntüleri
İzmir Sığacık'ta depremin ardından meydana gelen denizin taşması sonucu boğulan yaşlı kadın kurtarılamadı. Yaşlı kadının suya kapıldığı anlar böyle görüntülendi.

Bu binanın dönüşümüne karşı çıkanlar enkaz altında
OYNAT 05:00
Bu binanın dönüşümüne karşı çıkanlar enkaz altında
İzmir'in Bayraklı ilçesinde deprem sebebiyle yıkılan Doğanlar Apartmanı sakini Mustafa Yıldırım, binanın 2 yıl önce belediye tarafından 'hasarlı'olarak raporlandığını söyledi. Yıldırım, bina sakinlerinin yıkıma karşı çıktığını, binanın hasarsız olduğunu savunması üzerine her defasında yıkımdan vazgeçildiğini anlattı. Yıldırım, 'Bu binanın dönüşümüne karşı çıkanlar şimdi enkaz altında' dedi.

Yılmaz Erbek Apartmanı'nda 26 saat sonra sevindiren haber: Helim Sarı yaralı olarak kurtarıldı
OYNAT 00:58
Yılmaz Erbek Apartmanı'nda 26 saat sonra sevindiren haber: Helim Sarı yaralı olarak kurtarıldı
İzmir'de meydana gelen depremde enkaz altında kalan Helim Sarı, Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 26 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.
Abone Ol Google News
Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmirde

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de

Yıkılan evlerin yenisi yapılıp, kira yardımında bulunulacak.
Ege ve Marmara 6,6 ile sallandı

Ege ve Marmara 6,6 ile sallandı

Deprem İstanbul dahil çevre illerden de hissedildi.
Can kaybı39a yükseldi

Can kaybı
39'a yükseldi

​İzmir'deki depremde ölü sayısı artıyor.
Bir mucize<br>kurtuluş daha

Bir mucize
kurtuluş daha

30 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı.
Çok korkuyorum<br>elimi tutar mısın?

Çok korkuyorum
elimi tutar mısın?
Bomba gibi patladı

Bomba gibi patladı

İstanbul Ataşehir'de polisi alarma geçiren olay.
Tutuklandı

Tutuklandı

Deprem sonrası provokatif paylaşım yapmıştı.

Daha büyük<br>deprem yaklaşıyor

Daha büyük
deprem yaklaşıyor

​İzmir depreminin ardından korkutan açıklama.
Camiye<br>kundaklama girişimi

Camiye
kundaklama girişimi

​Fransa'daki olayda yangın büyümeden söndü.
184'ü arayın!

184'ü arayın!

Yaralanan yakınlarını merak edenlere çağrı.
Türkiye'nin<br>son 24 saati

Türkiye'nin
son 24 saati

Bakan Koca ağır hasta sayısındaki artışa dikkat çekti.
Enkaz altında<br>kız çocuğu görüldü

Enkaz altında
kız çocuğu görüldü

​Ekipler o noktada arama kurtarma çalışması başlattı.
Depremin<br>korkutucu sesi

Depremin
korkutucu sesi

Depremin yer altındaki sesi paylaşıldı.
Bir mucize daha

Bir mucize daha

​26 saat sonra enkaz altından yaralı olarak çıkarıldı.
Eşi, kızı ve <br>kendisi pozitif

Eşi, kızı ve
kendisi pozitif

Tedavilerine hastanede devam edildiğini duyurdu.
'Umut var<br>ve hep olacak'

'Umut var
ve hep olacak'

Bakan Koca, enkazdan kurtarılan İnci'nin görüntülerini paylaştı.
İzmir depreminde yaralanan yakınlarını merak edenlere çağrı: 184 SABİM hattını arayın
Gündem

İzmir depreminde yaralanan yakınlarını merak edenlere çağrı: 184 SABİM hattını arayın

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM), İzmir depreminde yaralanan yakınlarını merak edenlere 184 hattı üzerinden bilgi sağlıyor. Hattı arayan vatandaşların yakınlarının yaralı olup olmadığı bilgisine ulaşabildiğini belirten Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Daire Başkanı Arife Arslan Bucak, ''Depremin ardından geçen 26 saat süresince aralıksız olarak vatandaşlara yaralı yakınlarıyla ilgili bilgi verildi, vatandaşların bilgilendirilmesine devam ediliyor" dedi.
Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman'dan Erdoğan'a başsağlığı mesajı
Gündem

Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman'dan Erdoğan'a başsağlığı mesajı

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası çok sayıda ülkeden Türkiye'ye yönelik başsağlığı ve destek mesajları gelmeye devam ediyor. Son olarak Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı mesajı gönderdi.
İzmir'deki depremin ardından korkutan açıklama: Daha büyük deprem giderek yaklaşıyor
Ekonomi

İzmir'deki depremin ardından korkutan açıklama: Daha büyük deprem giderek yaklaşıyor

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası uzmanlardan korkutan bir açıklama geldi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, İzmir depreminin ardından büyük Marmara depremiyle ilgili, “Bunlar daha büyük depremlerin ayak sesleri giderek yaklaşıyor” dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.