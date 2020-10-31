İzmir depreminde can kaybı 39'a yükseldi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin can kaybının yükseldiğini açıkladı. Kurumdan yapılan son açıklamaya göre İzmir'deki depremde 1’i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 39 vatandaş hayatını kaybederken, 885 vatandaş ise yaralandı.

Haber Merkezi 31 Ekim 2020, 22:31 Son Güncelleme: 31 Ekim 2020, 22:46 Yeni Şafak