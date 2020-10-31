İzmir depreminde can kaybı 39'a yükseldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin can kaybının yükseldiğini açıkladı. Kurumdan yapılan son açıklamaya göre İzmir'deki depremde 1’i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 39 vatandaş hayatını kaybederken, 885 vatandaş ise yaralandı.
AFAD, deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 40 artçı olmak üzere, toplam 658 artçı sarsıntı yaşandığını açıkladı.
Açıklamada, saat 22.15 itibariyle alınan bilgiler şu şekilde aktarıldı:
"SAKOM'dan alınan ilk bilgilere göre 1'i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 39 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 885 vatandaşımız yaralanmıştır. İzmir'de halen 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir."