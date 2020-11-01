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Gündem İzmir depreminde can kaybı 51e yükseldi
İZMİR

İzmir’deki depremde kaç kişi öldü, kaç kişi kurtarıldı?

İzmir depreminde can kaybı 51'e yükseldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 51'e yükseldiğini bildirdi. AFAD, 214 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı. Depremde yaralanan 896 kişiden 682'si ise taburcu edildi.

Haber Merkezi AA
İzmir'deki depremde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
İzmir'deki depremde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, İzmir'de saat 09.35 itibarıyla depremin ardından 40'ının büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere, 850 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre biri boğulma nedeniyle olmak üzere 49 vatandaşın depremde hayatını kaybettiği duyurulan açıklamada, yaralanan 896 kişiden 682'sinin taburcu edildiği, 214 kişinin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, 8 binada çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Hayatını kaybeden sayısı 51'e yükseldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 51'e yükseldiğini bildirdi.

Enkaz altında kalan kadın UMKE ve AFAD ekipleri tarafından böyle kurtarıldı
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Enkaz altında kalan kadın UMKE ve AFAD ekipleri tarafından böyle kurtarıldı
İzmir'deki depremde çöken bir apartmanın enkazından bir kadının kurtarılma görüntüleri paylaşıldı.

Çadırda ikinci gece

Öte yandan depremzedeler, AFAD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından farklı bölgelerde kurulan çadırlarda ikinci gecelerini geçirdi.

Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle yiyecek içecek ikramı yapılan depremzedelerden bazıları ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

Sığacık'ta deniz taşması sonucu boğulan yaşlı kadının son görüntüleri
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Sığacık'ta deniz taşması sonucu boğulan yaşlı kadının son görüntüleri
İzmir Sığacık'ta depremin ardından meydana gelen denizin taşması sonucu boğulan yaşlı kadın kurtarılamadı. Yaşlı kadının suya kapıldığı anlar böyle görüntülendi.

Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda kurulan çadırlarda kalanlar vatandaşlardan İrfan Adanır, depremde evinde çatlaklar oluştuğunu, eve girmeye korktuklarını anlattı.

Ailesiyle bir süre daha çadırda kalacaklarını belirten Adanır, "65 yaşındayım, hayatımda ilk kez böyle bir depreme şahit oldum. Nasıl çıktığımı hatırlamıyorum. Çok korktuk. Anlatmak çok zor." dedi.

Türkiye'nin bu depremle tek yürek olduğuna tanıklık ettiğini belirten Adanır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hakikaten Türkiye böyle şeylerde birleşmesini biliyor. Böyle kötü şeyler, belki bize çok güzel şeyler üretiyor. Keşke böyle kötü şeyler olmadan güzel şeyler olsa. Burada hiçbir sorunumuz yok. Yiyemeyeceğimiz kadar bol yiyecek var. Her yerden yardıma gelenler var."

Bu binanın dönüşümüne karşı çıkanlar enkaz altında
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Bu binanın dönüşümüne karşı çıkanlar enkaz altında
İzmir'in Bayraklı ilçesinde deprem sebebiyle yıkılan Doğanlar Apartmanı sakini Mustafa Yıldırım, binanın 2 yıl önce belediye tarafından 'hasarlı'olarak raporlandığını söyledi. Yıldırım, bina sakinlerinin yıkıma karşı çıktığını, binanın hasarsız olduğunu savunması üzerine her defasında yıkımdan vazgeçildiğini anlattı. Yıldırım, 'Bu binanın dönüşümüne karşı çıkanlar şimdi enkaz altında' dedi.

"Enkaz altındakileri düşünüyorum"

Enkazların bulunduğu bölgeye yakın konumda kurulan çadırda, eşi ve iki çocuğuyla kalan 34 yaşındaki Mehmet Aktaş da depreme, yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın yanındaki iş yerinde yakalandığını söyledi.

Depremin etkisinin büyük olduğuna dikkati çeken Aktaş, "Yıkılan apartmanlarda yaşayan tanıdığımız insanlar vardı. Bazıları kurtuldu ama birçoğu da maalesef hayatını kaybetti. Elimizden bir şey gelmiyor. Evimizde bir sıkıntı yok ama yanındaki yüksek katlı binada yıkılma tehlikesi var. Onun için boşalttık. Bizde bir sorun yok, enkazın altındakileri düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Yılmaz Erbek Apartmanı'nda 26 saat sonra sevindiren haber: Helim Sarı yaralı olarak kurtarıldı
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Yılmaz Erbek Apartmanı'nda 26 saat sonra sevindiren haber: Helim Sarı yaralı olarak kurtarıldı
İzmir'de meydana gelen depremde enkaz altında kalan Helim Sarı, Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 26 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.
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Çocuklarda koronavirüsün tetiklediği Kawasaki hastalığında da vakalar artıyor
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Çocuklarda koronavirüsün tetiklediği Kawasaki hastalığında da vakalar artıyor

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi̇ Başhekim Yardımcısı ve Çocuk Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kenan Barut, çocuklarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilişkili Kawasaki hastalığı ve Multi Sistemik İnflamatuar Yanıt Sendromu (Çoklu Organ Yetersizliği Sendromu) vakalarının Türkiye'de de görüldüğünü söyledi. Barut, "İlk başta Kovid-19'a yakalanan çocukların çok büyük bir kısmı, piramit gibi düşünürsek, genellikle hafif geçiriyorlar. Az bir kısmında da ateş oluyor, sanki bir enfeksiyon hastalığıymış gibi. Bir kısmında multi organ yetersizliği oluyor. Kalp, akciğer, gastrointestinal sistem etkilenebiliyor. Bazen nöbetler, konfüzyonlar yaşanabiliyor. Daha sonra da Kawasaki hastalığını görebiliyoruz. Ayrım yapacak olursak; Kawasaki hastalığı daha çok 5 yaş altındakilerde, Multi Sistemik İnflamatuar Yanıt Sendromu ise 8-9 yaşındaki çocuklarda görülüyor" dedi.

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