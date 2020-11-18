Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Hayat üçgeni sayesinde kurtulan genç avukat, yaşadıklarını anlattı Enkaz altını anlatacak kelime bulamıyorum
İZMİR

İzmir depreminde 'Hayat üçgeni' sayesinde kurtulan genç avukat, yaşadıklarını anlattı: Enkaz altını anlatacak kelime bulamıyorum

'Hayat üçgeni' sayesinde kurtulan genç avukat, yaşadıklarını anlattı: Enkaz altını anlatacak kelime bulamıyorum

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından yaklaşık 5 saat sonra çıkarılan Avukat Sercan Turgut (28), hayat üçgeni sayesinde yaşama tutundu. Turgut, "Elazığ depreminin ardından ofisteki arkadaşlarımızla deprem etüdü yapmıştık. Hayat üçgenini yapamamış olsaydım, belki de hayatta olmayacaktım. Enkaz altını anlatacak kelime bulamıyorum" dedi.

Haber Merkezi DHA
Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından yaklaşık 5 saat sonra çıkarılan Avukat Sercan Turgut.
Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından yaklaşık 5 saat sonra çıkarılan Avukat Sercan Turgut.

Ege Denizi'nde, 30 Ekim günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından sağ kurtulanlardan biri de Avukat Sercan Turgut oldu. Rıza Bey Apartmanı'ndaki avukatlık ofisinde depreme yakalanan Turgut, hayat üçgeni sayesinde hayata tutunarak, yaklaşık 5 saat sonra enkazdan çıkarıldı.

"10 SANİYE İÇİNDE BİNA ÇÖKMEYE BAŞLADI"

7'nci kattaki ofisindeyken depreme yakalandığını anlatan Turgut, "Mutfak bölümünde yemeğimi ısıtmaya hazırlanırken deprem oldu. Açıkçası klasik kısa depremlerden sandım. Ancak birkaç saniye sonra deprem şiddetini artırmaya başladı. İlk 3 saniye herkes gibi tepki verdim. Cam kırılma seslerinin gelmesi ve duvarlardaki tabloların düşmesiyle ciddiyetin farkına vardım.

  • Ocağın altını kapatıp, sırtımı çalışma masamıza dayayıp cenin pozisyonu aldım. Soluma yatıp kafa bölgemi de berjer alıp, korur şekilde yattım. 10 saniye içinde bina çökmeye başladı. Binayla birlikte aşağı doğru düşmeye başladım. O dakikaya kadar pozisyonumu korumaya devam ettim. Telefonumu da kendime yakın tuttum. Pozisyonumu korumam, kafa ve omurga bölgemin zarar görmesini engelledi. Muhtemelen 7'nci kattan 3'ncü kata kadar düştüm ve tavan üstüme devrildi. Her yer karardı ve ortamı toz bulutu kapladı. Bulunduğum pozisyon bana çatı görevi gördü, yaşam üçgeni oluştu" dedi.

DHA
Ege Denizi'nde, 30 Ekim günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı da yıkıldı.

'ENKAZIN ALTINI ANLATACAK KELİME BULAMIYORUM'

Telefonunun yanında olması sayesinde dışarıyla irtibat kurabildiğini anlatan avukat Turgut, "Bilinçli bir şekilde o pozisyonu aldım. Elazığ depreminden sonra ofisteki ortaklarımla deprem konuşması yapmıştık. Onlar, 'Masanın altına gireriz' demişlerdi. Ben de hayat üçgenini söylemiştim. Aslında depremin etüdünü o zaman yapmıştık. O gün de hayat üçgeni oluşturdum. Yaşamımı buna borçlu olduğunu düşünüyorum. Telefonun yanımda olması büyük şans oldu. Parmak okuyucu özelliği sayesinde tuş kilidini açıp, dışarıyla irtibat sağladım. Enkazda yaşadığım duyguları tarif edemem. Ölüm korkusu bir yana, oradaki çocuk çaresizliğini anlatacak kelime bulamıyorum. Çok yalnız ve muhtaç hissettim. Beni ilk olarak vatandaşlar buldu. Ardından da İzmir İtfaiyesi geldi. Hepsine minnettarım ve çok teşekkür ederim" diye konuştu.

DHA
Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından yaklaşık 5 saat sonra çıkarılan Avukat Sercan Turgut (28), hayat üçgeni sayesinde yaşama tutundu.

'3 KURUŞ İÇİN BİZİ BU DURUMA GETİRDİLER'

Depremzede ve avukat olarak olayın takipçisi olacağını kaydeden Turgut, "Kiracıydım ve binanın bu kadar çürük, dayanıksız olduğunu bilmiyordum. Depremden sonra basından takip ettiğim kadarıyla birçok yanlış eylemler yapıldığı iddiaları var. Bizi nasıl bu duruma koydular? Onları vicdanlarıyla baş başa bırakırken, yargı önünde de hesap vermelerini istiyorum. Hem bir birey hem de hukukçu olarak bu işin peşini bırakmayacağım. Canlarımız yitip, gitti. Üç kuruş kazanmak için bizleri bu duruma getirdiler" dedi.

Bazı geceler deprem kabusuyla uyandığını belirten Sercan Turgut, "Depremden bu yana psikolojik ve fiziksel olarak yorucu geçti. Sapasağlamsın ve rutin bir günde depreme maruz kalıyorsun, bina çöküyor. Normalde kabus gören biri değilim ama artık geceleri kabuslar görüyorum. Hep beraber bunların da üstesinde geleceğiz. Ülkemizin deprem ülkesi olmasından dolayı işimizi şansa bırakmamalıyız.

Depremden sonra izlediğim videolarda bazı vatandaşlarımızın rahatlığı beni şaşırttı. Çünkü ben o kadar rahat olsaydım bu röportajı veremiyor olacaktım. Hepimizin başı sağ olsun, umarım bir daha böyle şeyler yaşamayız" şeklinde konuştu.

İzmir depremine ait yeni görüntüler
OYNAT 00:59
İzmir depremine ait yeni görüntüler
İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. İzmir Optimum AVM'de bir dükkanın kamerasına yansıyan görüntüler, depremin şiddetini ortaya seriyor.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler İzmir depreminin şiddetini gözler önüne serdi
OYNAT 00:58
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler İzmir depreminin şiddetini gözler önüne serdi
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli deprem anında yaşanan panik durumu, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde depremi hisseden vatandaşların panikle çömeldikten sonra kaçışmaya başladıkları anlar yer aldı.

İzmir'de ürküten görüntü: Depremin ardından oluşan tsunami cadde ve sokakları vurdu
OYNAT 00:30
İzmir'de ürküten görüntü: Depremin ardından oluşan tsunami cadde ve sokakları vurdu
Ege Denizi'nde, Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki şiddetli depremin ardından oluşan tsunami yerleşim yerlerine büyük zarar verdi. Bazı bölgelerde deniz suyunun çekildiği görülürken birçok yerleşim yerini ise su bastı. Denizin taşmasıyla cadde ve sokakların su içinde kaldığı ana ilişkin görüntüler vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaydedilen görüntülerde tsunaminin yıkıcı etkisi gözler önüne serilirken, suya kapılan eşyaların sokak arasında akıp gittiği görülüyor.

İzmir depremine bilgisayarında oyun oynarken yakalandı
OYNAT 00:41
İzmir depremine bilgisayarında oyun oynarken yakalandı
İzmir Seferihisar merkezli depreme evinde bilgisayar oynarken yakalanan gencin o anları şiddetin boyutunu da gözler önüne serdi.

İzmir'de meydana gelen depremin ardından deniz taştı
OYNAT 00:22
İzmir'de meydana gelen depremin ardından deniz taştı
İzmir seferihisar'da meydana gelen depremden sonra deniz taştı.


Abone Ol Google News
Kurallara uyarsak daha sıkıları gelmez

Kurallara uyarsak daha sıkıları gelmez

"Kimseye maskeyi takın demiyoruz, indirmeyin diyoruz".
Ruslarıtelaşlandıran adım

Rusları
telaşlandıran adım

Gemilerinin biri gidiyor diğeri geliyor.
Fransa’da artık polisleri görüntülemek yasak: Medya ayağa kalktı

10 bin asker kaçtı!

10 bin asker kaçtı!

​Tarihi kayıp sonrası Ermeni generalden şok itiraf.

Rakibimiz Macaristan

Rakibimiz Macaristan

​Milli takım, kritik karşılaşmaya liderlik için çıkıyor.

Bebek bezinden<br>bomba çıktı

Bebek bezinden
bomba çıktı

Teröristlerin hain planı son anda önlendi.
Tarihi hezimet

Tarihi hezimet

​İspanya, Almanya'yı sahadan sildi.
Gece yarısı<br>kritik atama

Gece yarısı
kritik atama

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.
İki ilin<br>suyu tehlikede!

İki ilin
suyu tehlikede!

Gerekirse planlı su kesintileri yapılmalı.
Olacak şey değil

Olacak şey değil

Otobüs şoförü karantina yerine bakın nerede yakalandı.
Üç ilde<br>peş peşe deprem

Üç ilde
peş peşe deprem

Vatandaşlar arasında endişeye yol açtı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.