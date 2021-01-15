Gündem İzmir depreminde yıkılan binaların zemin etütleri yapılmamış
İZMİR

İzmir depreminde yıkılan binaların zemin etütleri yapılmamış

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir'de 6.6 büyüklüğündeki depremle yıkılan 17 binanın ortak özelliğinin, zemin etütlerinin olmaması olduğunu söyledi. Kentin bazı bölgelerinde yumuşak ve zayıf zeminlerin olduğunu belirten Sözbilir, "Bunlar üzerinde normal şartlarda doğrudan yapılaşma olamıyor. Mutlaka o zeminlerin jeolojik- jeoteknik analizleri yapılması gerekiyor. Arkasından zemin etütleri yapılır. Yıkılan binalarda bu etütler yapılmamış" dedi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Ege Denizi'nde geçen 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, yıkıma yol açtı. Birçok vatandaşın yaşamını yitirdiği depremde, onlarca bina zarar gördü. Yıkılan binaların dışında 'ağır', 'orta' ve 'hafif' seviyede olmak üzere 5 bine yakın yapıda hasar oluştu.
Kentin zemini değerlendiren DEÜ DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "İzmir ölçeğine baktığınız zaman yumuşak yani zayıf zeminler var. Buna 'alüvyon' adı veriliyor. Bunlar üzerinde normal şartlarda doğrudan yapılaşma olamıyor. Mutlaka o zeminlerin jeolojik- jeoteknik analizleri yapılması gerekiyor. Arkasından zemin etütleri yapılır. Ondan sonra o parametrelere göre statik proje yapılır, bina çıkılır. Ama 1999 yılından önceki çalışmalarda bu tür raporlar zorunlu değildi. Bu nedenle çok az insan, bu çalışmaları yaptırıyordu. Bayraklı tarafında yıkılan 17 binada da zemin etütü yoktu. Dolayısıyla zemini tanımadan o bölgede bina yapılmış" dedi.

Canlı yayında enkaz altından kurtarılan kişinin sevdikleriyle kavuşma anı
OYNAT 00:53
Canlı yayında enkaz altından kurtarılan kişinin sevdikleriyle kavuşma anı
İzmir'de TRT Haber'in canlı yayın yaptığı esnada enkazdan iki kişi canlı olarak kurtarıldı. Enkaz altından çıkan kişinin sevdikleriyle kavuşma anı objektiflere yansıdı.


  • "Orada bir jeoloji ve jeofizik mühendisi doğru bir şekilde kullanılmış olsaydı ve bunlarla ilgili rapor yapılmış olsaydı, üzerindeki bina da bu raporlara göre değerlendirilmiş olsaydı, bu binalar yıkılmayacaktı diyen Sözbilir, şunları ifade etti:

Enkazın başından ayrılmadı, 17 kişiyi tek tek teşhis etti: O anları unutamadım
GÜNDEM
Enkazın başından ayrılmadı, 17 kişiyi tek tek teşhis etti: O anları unutamadım

"Etüt yapılsaydı yıkım olmazdı"


"Biz depremden sonra, Deprem Araştırma Merkezi olarak sürekli orada ölçümler yapıyoruz. Yıkılan binaların oradaki kesimleri inceliyoruz. Zeminin özelliklerini ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Şu an orada yeniden yapılaşma başlarsa, şu anki kurallara göre jeoteknik ve jeolojik etüt yapılacak. Arkasından zemin etütü yapılacak. İki kat kontrol var aslında. Bu parametrelere göre hem zemin iyileştiriliyor hem de statik proje o bilgilere göre yapılıyor. Şu anki mekanizmaya göre yapıların hiçbirinde, yıkım gerçekleşmemesi gerekiyor."

İzmir'de deprem paniği kamerada
OYNAT 00:46
İzmir'de deprem paniği kamerada
İzmir'de 6.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından vatandaşlar sokaklara döküldü. Edinilen bilgiye göre deprem, Karaburun ilçesi açıklarında meydana geldi. 6.2'lik sarsıntı büyük paniğe neden oldu. Vatandaşlar depremin ardından sokaklara döküldü. Şuan bölgede herhangi can ve mal kaybı olup olmadığı ise bilinmiyor.


"Ağır hasarlı binaların yıkılması gerekiyor"

Bayraklı'daki alüvyon zemin üzerine inşa edilen 5 bine yakın yapıda 'hafif', 'orta' ve 'ağır' hasar bulunduğunu hatırlatan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Özellikle 'ağır' hasarlı yapıların yıkılması gerekiyor. Yıkım çalışmaları başladı. Ancak 'orta' ve 'hafif' hasarlı binalarda güçlendirme çalışmaları nasıl, hangi özelliklere göre yapılacak? Bunun için bina performans analizleri devreye giriyor hem de oradaki zeminin hangi özelikleri sağladığıyla ilgili jeolojik etütler yapılması gerekiyor. O çalışmalar zaten başlamıştı. Hem belediye hem devletin ilgili kurum ve kuruluşları hem biz üniversiteler olarak bu tür çalışmaları yapıyoruz. Dolayısıyla artık aslında Bayraklı özelindeki kısımlarda, bundan sonraki çalışmalarda zaten olması gerekenler yapılırsa bir sonraki depremde hiçbir bina yıkılmayacak ve kimse ölmeyecek" diye konuştu.

İzmir depremine ait en çarpıcı görüntülerden biri: Duvarların adeta dans ettiği o anlar kamerada
OYNAT 00:52
İzmir depremine ait en çarpıcı görüntülerden biri: Duvarların adeta dans ettiği o anlar kamerada
İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin şiddeti, bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Abone Ol Google News
Biz korona morona görmedik

Biz korona morona görmedik

​60 yıldır dağlarda ve yaylalarda yaşıyor.
Bu sefer ceza kesildi

Bu sefer ceza kesildi

​Taksim'de yine bayılma numarasıyla duygu sömürüsü.
Ayrımcı zihniyet hortladı

​Öğretim üyesi çarşaflıları hedef aldı.

​Motor çalıştırıldı, seri üretim bu yıl başlayacak.

Trafikte yoğunluk başladı

Trafikte yoğunluk başladı

İstanbul güne kar ile başladı, trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Nefesler tutuldu

Nefesler tutuldu

Kupada çeyrek final eşleşmeleri bugün belli olacak.
Yüksek kesimler<br>beyaza büründü

Yüksek kesimler
beyaza büründü

İstanbullular güne yoğun kar yağışıyla uyandı.
İki milyonu aştı

İki milyonu aştı

​Koronavirüs salgınında korkutan tablo.
Bursa'da<br>aile içi şiddet

Bursa'da
aile içi şiddet

Ağabeyini bıçakladı "​Ben yaparım beni tanıyan tanır" dedi.
Kiraların uçtuğu ilçe

Kiraların uçtuğu ilçe

​Son bir yıl içerisinde yüzde 200'ün üstüne çıktı.
Önce çaldı<br>sonra yaktı!

Önce çaldı
sonra yaktı!

​Ankara'da ilginç hırsızlık olayı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.