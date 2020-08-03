Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İzmir Foçadaki tekne kazasında facia geliyorum demiş
İZMİR

İzmir Foça'daki tekne kazasında facia ’geliyorum’ demiş: 4 kişilik tekneye 9 yolcu almış

İzmir Foça'daki tekne kazasında facia ’geliyorum’ demiş!

İzmir’in Foça ilçesinde 4 kişinin hayatını kaybettiği tekne kazasına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Tekne sahibinin 4 kişilik tekneye 10 kişi alarak faciaya adeta davetiye çıkardığı öğrenildi. Olayın ardından yüzerek karaya çıkan ve kayıplara karışan tekne sahibi Adem D. emniyet ekipleri tarafından her yerde aranıyor.

Haber Merkezi İHA
Tekne sahibinin 4 kişilik tekneye 10 kişi alarak faciaya adeta davetiye çıkardığı öğrenildi.
Tekne sahibinin 4 kişilik tekneye 10 kişi alarak faciaya adeta davetiye çıkardığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay Hayırsız Ada açıklarında meydana geldi. İddiaya göre Adem D. adlı şahsa ait olan ’Egem’ ismindeki tekne Kumburnu mevkiinden denize açıldı.

Saat 16.30 sıralarında Hayırsız Adası yakınlarında seyir halindeyken alabora olduğu bildirilen tekne battı.

Teknede bulunan Şennur Avcı, Sermin Özerman (38), Elifnaz Özerman (16) ve Çınar Ege Göksoy(9) boğularak yaşamını yitirirken, 8 yaşındaki S.G. isimli çocuk denizde kayboldu.

Alabora olan teknedeki 4 kişi hayatını kaybetti.

4 kişilik tekneye 10 yolcu almış

Öte yandan batan teknenin özel bir tekne olmasına rağmen ücret karşılığında yolcu taşıdığı öne sürüldü. Ayrıca 5 metre uzunluğunda olduğu öğrenilen teknede can yeleği de bulunmadığı iddia edildi. 4 kişilik olduğu öğrenilen tekneye 10 yolcu alan tekne sahibi Adem D.’nin göz göre göre faciaya davet çıkardığı bildirildi.

8 yaşındaki S.G. isimli çocuk ise denizde kayboldu.

Şahıs her yerde aranıyor

Olayın ardından yüzerek karaya çıktığı ve kayıplara karıştığı öğrenilen tekne sahibi Adem D. emniyet ekipleri tarafından her yerde aranıyor. Olayla ilgili Foça Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı.

Sağlık çalışanları çok yoruldu: Sonbaharda muhtemel ikinci dalga bekleniyor
KORONAVİRÜS
Sağlık çalışanları çok yoruldu: Sonbaharda muhtemel ikinci dalga bekleniyor

Çat kapı ekibi: Koronavirüs nedeniyle o ilde kapınız ansızın çalınabilir
GÜNDEM
Çat kapı ekibi: Koronavirüs nedeniyle o ilde kapınız ansızın çalınabilir
Abone Ol Google News
Yerde görüncekatlayıp araca götürdü

Yerde görünce
katlayıp araca götürdü

​Polisin bayrak hassasiyeti havadan görüntülendi.
İki site boşaltıldı

İki site boşaltıldı

Yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu kurultay sonrası partisini çok sert uyardı: Polemik istemiyorum

Duvarın<br>altında bulundu

Duvarın
altında bulundu

10 yaşındaki Yusuf Efe Bekar'dan acı haber geldi.
Facia<br>'geliyorum' demiş!

Facia
'geliyorum' demiş!

​Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise kayıp.
Çat kapı ekibi

Çat kapı ekibi

​Koronavirüs nedeniyle o ilde kapınız ansızın çalınabilir.

Tarihi fotoğraflar

Tarihi fotoğraflar

​Pearl Harbor saldırısı ve Hiroşima-Nagazaki atom saldırısına ait yeni fotoğraflar...
Azerbaycan<br>Akdeniz Kalkanı'nda

Azerbaycan
Akdeniz Kalkanı'nda

​İki kardeş ülke güç birliğini Doğu Akdeniz'e de yansıtmaya hazırlanıyor.
Suç<br>dosyası kabarık

Suç
dosyası kabarık

​CHP'li Belediye Başkanı Aksoy'un yapmadığı şey kalmamış.
Avrupa Türkiye<br>ile çatışmaz

Avrupa Türkiye
ile çatışmaz

​Yunan Bakan: Erdoğan'ın kıstırılmış veya güçsüz olduğunu düşünmek...
Korsan anlaşma

Korsan anlaşma

​ABD'li şirket petrol için PKK ile anlaştı.
BAE barışı<br>tehdit ediyor

BAE barışı
tehdit ediyor

Nükleer santralin ilk reaktörünü faaliyete geçirdi.
Sağlıkçılar<br>çok yoruldu

Sağlıkçılar
çok yoruldu

​Sonbaharda muhtemel ikinci dalga bekleniyor.
Emri vereni<br>bulacağız

Emri vereni
bulacağız

​Rusya-Belarus arasında gerilim büyüyor.
Yüzde 2'yi<br>geçmeyecek

Yüzde 2'yi
geçmeyecek

​Birçok hastalığa sebep olduğu için sınırlandırılacak.
Kurbanlıkları<br>devlet alacak

Kurbanlıkları
devlet alacak

​Devlet tarafından ödenecek kilogram fiyatı da belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.