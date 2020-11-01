İzmir'de Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı

Seferihisar açıklarında cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan 7 katlı Doğanlar Apartmanı’nın enkazında sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarından acı haber geldi. Ekipler, saat 09.30 sıralarında enkaz altından 3 kişinin cansız bedenini çıkardı.
Doğanlar Apartmanı'nın enkazından şu ana kadar 14’ü sağ toplam 24 kişi çıkarıldı.
GÜNDEM
İzmir depreminde can kaybı 51'e yükseldi
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Rıza Bey Apartmanı'ndan bir kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı
İzmir'deki depremde tamamen yıkılan 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında 40 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkeğin cansız bedenine ulaşıldı. Seferihisar açıklarında önceki gün meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 8 katlı Rıza Bey Apartmanı, yıkıldı. Apartmanın enkazında sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında, bu sabah bir vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan çalışmayla enkaz altından çıkarılan 40 yaşlarındaki erkeğin cansız bedeni, morga kaldırıldı.
Ölen kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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İzmir depremine ait en çarpıcı görüntülerden biri: Duvarların adeta dans ettiği o anlar kamerada
İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin şiddeti, bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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Mucizenin görüntüleri: Rıza Bey Apartmanı'nda 33 saatlik yaşam mücadelesinin ardından kurtarıldı
İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Rıza Bey Apartmanı'nda enkaz altında kalan bir kişi, ekiplerin yoğun süren mücadelesi ile 33 saat sonra kurtarıldı. Kurtarılan kişinin isminin Ahmet Fatih Ağar olduğu öğrenildi.