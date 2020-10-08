Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Boşanma davasına saatler kala kocası tarafından öldürüldü
3. SAYFA İZMİR

İzmir haberleri: Boşanma davasına saatler kala kocası tarafından öldürüldü

Boşanma davasına saatler kala kocası tarafından öldürüldü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Bihter Yalçınsoy (31) boşanma aşamasında olduğu eşi Rahman Yalçınsoy (36) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Yalçınsoy çiftinin, bugün İzmir Adliyesi'nde boşanma davası olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Bihter Yalçınsoy eşi Rahman Yalçınsoy tarafından öldürüldü.
Bihter Yalçınsoy eşi Rahman Yalçınsoy tarafından öldürüldü.

Olay, Karşıyaka ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Rahman Yalçınsoy, boşanma aşamasında olduğu eşi Bihter Yalçınsoy ile konuşmak için eve geldi. Bihter Yalçınsoy, eşinin konuşma teklifini reddedince tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rahman Yalçınsoy, eşini 3 yerinden bıçakladı. Bihter Yalçınsoy kanlar içerisinde yere yığılırken, eşi ise kaçtı.

Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Bihter Yalçınsoy, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Yalçınsoy, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

DHA
Rahman Yalçınsoy, boşanma aşamasında olduğu eşi Bihter Yalçınsoy ile konuşmak isteyince tartışma çıktı.

Bihter Yalçınsoy'un cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Rahman Yalçınsoy ise polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Yalçınsoy, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

DHA
Yaralanan Bihter Yalçınsoy, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

BUGÜN BOŞANMA DAVALARI VARDI

  • Bu arada 6 yıllık evli olan Bihter ve Rahman Yalçınsoy'un arasında şiddetli geçimsizlik olduğu, çiftin bugün İzmir Adliyesi'nde boşanma davalarının görüleceği belirtildi.

Şanlıurfa’da kan donduran olay: Eşine günlerce işkence yaptı, kerpetenle tırnaklarını çekti
GÜNDEM
Şanlıurfa’da kan donduran olay: Eşine günlerce işkence yaptı, kerpetenle tırnaklarını çekti

Adana'daki cinayette tanık 10 yaşındaki çocuk: Babam, annemin eline silahı zorla tutuşturdu
GÜNDEM
Adana'daki cinayette tanık 10 yaşındaki çocuk: Babam, annemin eline silahı zorla tutuşturdu

Rusya'da damat, düğünde gelini döverek öldürdü sonra da, uçurumdan attı
DÜNYA
Rusya'da damat, düğünde gelini döverek öldürdü sonra da, uçurumdan attı

Şanlıurfa’da kan donduran olayın detayları ortaya çıktı: Cani koca eşi için işkence odası yapmış
FOTOĞRAF 9
Title
Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akşemsetin Mahallesi’nde yaşandı. Sokakta kanlar içerisindeki kadını görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Title
Olay yerine giden sağlık ekipleri, kadını ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan kadın, durumu ağır olduğu gerekçesiyle yoğun bakıma alındı.
Title
Hastaneye giden polisin yaptığı araştırmada İlyas A. isimli şahsın, yabancı uyruklu 40 günlük hamile eşi Mirvet N.’yi (28) eve kilitleyip zincirle bağladıktan sonra günlerce işkence yaparak kerpetenle tırnaklarını çektiği öğrenildi.
Title
20 kişilik ekip kuruldu <br> <br> Mahalleye giden polis ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmada olayın orada yaşanmadığını belirledi. Olay yerini belirlemek ve cani kocayı yakalamak için 20 kişilik bir ekip kuruldu. Polis ekipleri mahalledeki birçok evde inceleme yaptı.
Title
Yapılan araştırmalar sonucu işkence olayının yaşandığı evin kadının bulunduğu yerden yaklaşık bir kilometre ileride olduğu belirlerken, İlyas A.’nın izini bulan polisler şahsı şehir merkezinde gözaltına aldı.
Title
İşkence için özel oda Gittikleri evde kadının diğer eşi Şinda El M.’nin yaşadığını belirleyen polis ekipleri, binada inceleme yaptı. Yapılan incelemede evin çatısında üstü halı ve kilimlerle kapatılan derme çatma bir oda olduğu belirlendi.
Title
Odanın içerisinde ve binada detaylı inceleme yapan polisler, duvarlarda, sopa, halı ve yastıkta kan izleri buldu. Evdekilerin ifadesini alan polisler cani kocanın yeğeni Halil A.’yı da gözaltına aldı.
Title
Polis sireni kadının hayatını kurtardı İlyas A.’nın evin üzerinde yaptığı derme çatma odada eşi Mirvet N.’ye sürekli işkence yaptığı belirtildi. Dün akşam saatlerinde mahallede polis sireni duyan ve o esnada evde olan cani adamın yeğeni Halil A.’nın amcasına kaçmasını söylediği, kendisinin de kadını zincirlerden kurtarıp sokağa bıraktığı iddia edildi.
Title
Kadının da kaçarak oturduğu eski mahallesine gittiği ve eski komşularından yardım istediği, komşuların araması üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile polislerin geldiği öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Şanlıurfa’da kan donduran olayın detayları ortaya çıktı: Cani koca eşi için işkence odası yapmış
Şanlıurfa'da kocası tarafından günlerce işkence yapılarak tırnakları kerpetenle koparılan kadının failini yakalayan polis, 20 kişilik bir ekip kurarak olayın detaylarını ortaya çıkardı. Olayın gerçekleştiği binada inceleme yapan polisler, cani kocanın eşine işkence yapmak için kurduğu bir oda ile kanlar içerisindeki yastık, halı, sopa ile kadının bağlandığı zincir ve tırnaklarını sökmek için kullandıkları kerpeteni buldu.


Abone Ol Google News
Maske nasıl takılmaz?

Maske nasıl takılmaz?

Ağzı ve burnu yerine gözlerini kapattı...
Et dönerde büyük hile

Et dönerde büyük hile

Dönerciler uyardı; 17 TL'nin altında olmaz, lohusa şerbeti katan var.
BBC, Ermenistan Başbakanı Paşinyana zor anlar yaşattı: 25 yıldır Karabağda işgalcisiniz

​Osmanlı şehirlerinde işleri en yoğun idareci onlardı.

Yine sivillere saldırdı

Yine sivillere saldırdı

Ermenistan ordusu yerleşim yerlerine füze fırlatıyor.

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'dan çekilmesi gündemde.
Sehven yazılmıştır

Sehven yazılmıştır

Sağlık Bakanı Koca'dan ilk vaka makalesiyle ilgili açıklama.
150 milyona yakın insan tehlikede

150 milyona yakın insan tehlikede

Yeni rapor "Şansın tersine dönmesi" başlığıyla yayımlandı.
Ermenistan<br>ordusu kaçıyor

Ermenistan
ordusu kaçıyor

​Askeri araçları ve eşyalarını bıraktılar.
Biz bitti <br>demeden bitmez

Biz bitti
demeden bitmez

Almanya'ya karşı son dakikaya kadar pes etmedik.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.