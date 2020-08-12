Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Kurallara uymayana af yok Çeşmede koronavirüs tedbirlerine uymayan 5 işletmeye kapatma cezası
İZMİR

İzmir haberleri: Çeşme'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 5 işletmeye kapatma cezası

Kurallara uymayana af yok: Çeşme'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 5 işletmeye kapatma cezası

İzmir'in ünlü tatil beldesi Çeşme'de fahiş fiyat uygulamaları ile sahillerde koronavirüs tedbirlerinin yeterince uygulanmaması nedeniyle geçtiğimiz hafta kaymakam görevden alınmıştı. Dün ise 5 işletme, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 15 gün süreyle kapatıldı.

Haber Merkezi AA
Çeşme'de tedbirlere uyulmayan 5 işletme daha kapatıldı.
Çeşme'de tedbirlere uyulmayan 5 işletme daha kapatıldı.

İzmir Çeşme'de ilgili birimlerce yapılan denetimlerde sosyal mesafe kurallarına uymayan eğlence mekanlarıyla ilgili tutanak tutuldu. Bu kapsamda İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için 5 işletmenin 15 gün süreyle kapatılmasına karar verildi.

  • Çeşme Kaymakamlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "İlçemizde faaliyet gösteren 5 işletmenin toplum sağlığı için tehlike arz eden eylemlerinin/faaliyetlerinin devamlılık gösterdiği anlaşıldığından, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 261. ve 282. maddesi uyarınca (15) gün süre ile kapatılmasına karar verilmiştir. Söz konusu iş yerleri 11 Ağustos itibarıyla kapatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Çeşme İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 3 Ağustos'ta sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için haklarında 4 ve üstü tutanak tutulan 6 işletmenin de 15 gün süreyle kapatılmasına karar vermişti.

Koronavirüse rağmen yoğunluk ile gündem olan Çeşme'de kaymakam Mehmet Kara görevden alındı
GÜNDEM
Koronavirüse rağmen yoğunluk ile gündem olan Çeşme'de kaymakam Mehmet Kara görevden alındı

KAYMAKAM GÖREVDEN ALINMIŞTI

İçişleri Bakanlığı, son dönemlerde yaşanan olaylar ve koronavirüs tedbirlerinin yeterince alınmaması, sahillerde salgına karşı önlemlere tedbirlerine uyulmaması, sosyal mesafe ihlalleri nedeniyle geçtiğimiz hafta Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara’yı görevden aldı.

Kara, Manisa Vali Yardımcılığına getirildi, Çeşme Kaymakamlığına ise İzmir Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı atandı.


Bakan Soylu ‘Çeşme mafyası’ haberine sert çıktı
GÜNDEM
Bakan Soylu ‘Çeşme mafyası’ haberine sert çıktı

Çeşme'de dövüldüğü iddia edilen Ukraynalı model ifade verdi: Bu olay Türkiye'yi olduğu gibi göstermiyor
GÜNDEM
Çeşme'de dövüldüğü iddia edilen Ukraynalı model ifade verdi: Bu olay Türkiye'yi olduğu gibi göstermiyor

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Çeşme'deki darp olayına tepki: Kimsenin yanına kar kalmayacağını hep birlikte göreceğiz
GÜNDEM
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Çeşme'deki darp olayına tepki: Kimsenin yanına kar kalmayacağını hep birlikte göreceğiz
Abone Ol Google News
Paranızıgeri alabilirsiniz

Paranızı
geri alabilirsiniz

​Düğününü iptal edene tarih uyarısı..
Hem korkuttu hem heyecanlandırdı

Hem korkuttu hem heyecanlandırdı

Sırtı zikzaklı ve yaklaşık 20 metre uzunluğunda.
Sismik kablo Akdenize indi

​Bakan Dönmez'den Oruç Reis paylaşımı.

Vali Yardımcısı annesi ve kardeşini öldürdü.

​Beşiktaş'ta yıldız oyuncuyla görüşme bugün yapılacak.

Türk donanması tacizlere karşı 24 saat korumada.

İstanbul'un göbeğinde silahlarla kafe bastılar.
PKK buradan çıksın

PKK buradan çıksın

​Deyrizor'da aşiretler toplantısına 5 bin kişi katıldı.
ABD'den 1,5<br>milyar dolarlık imza

ABD'den 1,5
milyar dolarlık imza

Yüz milyon dozluk aşı için Moderna ile anlaştı.
Akdeniz’de taviz vermeyeceğiz

Akdeniz’de taviz vermeyeceğiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan net mesaj.
Aşıyı bulduk<br>kızımda denedik

Aşıyı bulduk
kızımda denedik

​Putin dünyaya müjdeli haberi verdi.
Sürücü<br>yanarak can verdi

Sürücü
yanarak can verdi

Denizli'de ​otomobil takla attı, sürücü içinde bağırıyordu...
Defalarca<br>taciz ettiler

Defalarca
taciz ettiler

​HDP'de skandalların arkası kesilmiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.