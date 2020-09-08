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Gündem Cezaevinden kaçarak Diyarbakırda sokak ortasında eşini öldürdü İzmirde yurt dışına kaçarken yakalandı
İZMİR

İzmir haberleri: Diyarbakır’da eşini sokak öldüren şahıs İzmir’de yakalandı

Cezaevinden kaçarak Diyarbakır’da sokak ortasında eşini öldürdü: İzmir’de yurt dışına kaçarken yakalandı

Diyarbakır'da cezaevinden firar eden 31 yaşındaki Veysi Yoldaş, sokak ortasında 29 yaşındaki eşi Remziye Yoldaş'ı öldürerek kayıplara karışmıştı. Yapılan incelemeler sonucunda İzmir'de yakalanan zanlının yurt dışına kaçmaya çalıştığı öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Veysi Yoldaş
Veysi Yoldaş

Diyarbakır’da eşi Remziye Yoldaş’ı sokak ortasında öldüren şahıs, İzmir’de yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

DHA
Remziye Yoldaş

Cezaevinden firar edip eşini sokak ortasında öldürdü
GÜNDEM
Cezaevinden firar edip eşini sokak ortasında öldürdü

CEZAEVİNDEN FİRAR EDEREK EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

  • Olay, 28 Ağustos’ta Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesinde meydana geldi. 29 yaşındaki Remziye Yoldaş, Diyarbakır Açık Cezaevinden firar eden eşi 31 yaşındaki Veysi Yoldaş tarafından pompalı tüfekle sokak ortasında vurularak öldürüldü. Olayın ardından Veysi Yoldaş kaçarak izini kaybettirdi. Güvenlik güçlerince yapılan çalışmaların ardından katil zanlısı, İzmir’de yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı.

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GÜNDEM
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Gözaltına alınan Veysi Yoldaş, Diyarbakır’a getirilerek hakim karşısına çıkarıldı. Eşini öldüren zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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