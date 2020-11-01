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Gündem İzmirde Emrah Apartmanında bir erkek cesedine ulaşıldı
İZMİR

İzmir haberleri: Emrah Apartmanı'nda bir erkek cesedine ulaşıldı

İzmir'de Emrah Apartmanı'nda bir erkek cesedine ulaşıldı

İzmir depreminde kayıp olan kişilerin arama kurtarma çalışmalarının devam edildiği Emrah Apartmanı’nın enkazından 30-35 yaşlarında bir erkeğe ait cansız bedene ulaşıldı. Sabah saatlerinden itibaren 6. cansız bedenin ulaşıldığı Emrah Apartmanında 32 saat sonra canlı çıkarılan sadece kedi oldu.

Haber Merkezi İHA
Arama kurtarma ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürdü.
Arama kurtarma ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürdü.

İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından en büyük yıkımın yaşandığı binalardan birisi olan Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi 283/15 Sokak’taki Emrah Apartmanı’nın enkazından günün 6. cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma ekipleri adeta elleriyle kazıdığı enkazda 30-35 yaşlarında bir erkek şahsın cansız bedenine ulaştı. Emrah Apartmanında tahmini 15 kişiyi kurtarma çalışmaları ise aralıksız devam ediyor.

Emrah Apartmanı’ndan 32 saat sonra kurtarılan ilk canlı bir kedi oldu
GÜNDEM
Emrah Apartmanı’ndan 32 saat sonra kurtarılan ilk canlı bir kedi oldu

Öte yandan, umutların yavaş yavaş tükenmeye başladığı Emrah Apartmanı’nın toprak yığınına dönen enkazından dakikalar önce ise umut verici ilk haber geldi. İtfaiye ekipleri tarafından en kazdan çıkartılan British ırkı ev kedisi, binadan 32 saat sonra çıkartılan ilk canlı olmuştu.

İzmir depreminde can kaybı 44'e yükseldi
GÜNDEM
İzmir depreminde can kaybı 44'e yükseldi

Mucizenin görüntüleri: Rıza Bey Apartmanı'nda 33 saatlik yaşam mücadelesinin ardından kurtarıldı
OYNAT 00:59
Mucizenin görüntüleri: Rıza Bey Apartmanı'nda 33 saatlik yaşam mücadelesinin ardından kurtarıldı
İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Rıza Bey Apartmanı'nda enkaz altında kalan bir kişi, ekiplerin yoğun süren mücadelesi ile 33 saat sonra kurtarıldı. Kurtarılan kişinin isminin Ahmet Fatih Ağar olduğu öğrenildi.


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