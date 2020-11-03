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İZMİR

İzmir haberleri: İzmir'de enkazdan çıkarılan Elif

Hayata böyle tutundu

Deprem sonrası tükenen umutlar, Bayraklı’daki Doğanlar Apartmanı enkazından gelen müjdeli haberle yeniden yeşerdi. Üç yaşındaki Elif Perinçek, 65 saat sonra sağ çıkarıldı. 6,6’lık depremde umudun adı olan Elif, ambulansa götürülünceye kadar kurtarma ekibindekilerin elini bırakmadı.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Elif’in elini tuttuğu İBB İtfaiyesinden Muammer Çelik, o anları sevinç gözyaşları içinde şöyle anlattı: Gittiğimde Elif, baza ve dolabın arasında sırtüstü yatıyordu. Onu kucakladım. Yüzünü temizleyip parmağını tuttum ve bir arkadaşımla kaldırdık. Sağlık kabinine gidene kadar elimi bırakmadı. O çocuk yaşamayı hak ediyor. Bizim mucizemiz oldu. Biz Elif’i sevdik umarım o da bizi sever.
Elif’in elini tuttuğu İBB İtfaiyesinden Muammer Çelik, o anları sevinç gözyaşları içinde şöyle anlattı: Gittiğimde Elif, baza ve dolabın arasında sırtüstü yatıyordu. Onu kucakladım. Yüzünü temizleyip parmağını tuttum ve bir arkadaşımla kaldırdık. Sağlık kabinine gidene kadar elimi bırakmadı. O çocuk yaşamayı hak ediyor. Bizim mucizemiz oldu. Biz Elif’i sevdik umarım o da bizi sever.

İzmir’de depremin ardından başlayan arama kurtarma çalışmalarında tükenen umutlar tazelendi. Bayraklı’da yıkılan Doğanlar Apartmanı’nın enkazında mahsur kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek, 65 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. Günlerdir enkaz başında torunundan gelecek haberi bekleyen babaanne Gülhan Perinçek “Elif’e kavuştum, annesi de kardeşleri de kavuşacak. Dualarım kabul oldu” diyerek sevincini paylaştı.

İzmir depreminde 65'inci saatte mucize: 3 yaşındaki Elif enkazdan canlı olarak kurtarıldı
GÜNDEM
İzmir depreminde 65'inci saatte mucize: 3 yaşındaki Elif enkazdan canlı olarak kurtarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elif paylaşımı: Geçmiş olsun canım yavrum
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elif paylaşımı: Geçmiş olsun canım yavrum

Doğanlar Apartmanı’nda arama kurtarma faaliyetleri Erzurum ve Şanlıurfa’dan gelen AFAD personellerinin girişimleriyle yürülüyor. Erzurum Arama Kurtarma Teknisyeni Onur Özkan, “Ekibimizle birlikte deprem felaketinin başından beri canla başla çalıştık. Allah Elif’i kurtarmayı bize nasip etti. Enkazda son noktaya gelmiştik. Girince parmaklarını ve kulaklarını gördük, Elif bebeğin yüzündeki tozu temizledik. Bir baktık nefes alıyor. Yaşadığımız his tarifsizdi. Elif bana doğru baktı, renkli gözleri vardı. Kucağıma alıp sedyeye verdim. Ailesi, kurtarma ekipleri, hepimiz çok mutlu olduk” dedi.

ÜMİDİMİZİ HİÇ KAYBETMEDİK

  • Alkışlar ve gözyaşları ile enkazdan çıkarılan küçük Elif, ambulansa götürülünceye kadar kurtarma ekibindekilerin elini bırakmadı. Elif’in elini tuttuğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nda görevli itfaiyeci onbaşı Muammer Çelik, o an yaşadıklarını gözleri dolu dolu anlattı. Çelik, şunları kaydetti: “Biz sağlıkçılar ‘Eks’ diyene kadar umudumuzu kaybetmeyiz. Elif için de ümidimizi kaybetmedik.”

Elif Perinçek, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde hayata yeniden “merhaba” dedi. Tedbir amaçlı yoğun bakımda tutulan Elif’in ilk görüntülerinde gözlerinin açık olduğu ve oksijen desteği aldığı, yatağında oyuncakların bulunduğu görüldü. Elif’in hasta yatağındaki görüntülerini paylaşan Ege Üniversitesi, küçük kızın tedavisinin titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Elif'i kurtaran itfaiye eri yaşananları anlattı: Elif parmağımı bir tuttu, hiç bırakmadı
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Elif'i kurtaran itfaiye eri yaşananları anlattı: Elif parmağımı bir tuttu, hiç bırakmadı

ELİMİ HİÇ BIRAKMADI

  • “Babası bana, ‘Her şeye hazırlıklı ve razıyım’ dedi. Ben de ona, ‘Allah’ın mucizesi vardır. Belki de onu görürüz. Teslim olma’ şeklinde cevap verdim. Depremin oluş şekline ve tecrübelerime göre bize tarif edilenin aksine ters yönden gittim. Bazası ve dolabının arasında olacağını tahmin etmiştim. Gittiğimde Elif orada sırtüstü yatıyordu. Onu kucakladım. Yüzünü temizleyip parmağını tuttum ve bir arkadaşımla kaldırdık. Sağlık kabinine gidene kadar elimi bırakmadı. O çocuk yaşamayı hak ediyor. Bizim mucizemiz oldu. Biz Elif’i sevdik umarım o da bizi sever.”

3 yaşındaki minik Elif'in hastane odasından ilk görüntüsü: Bebeğiyle oynarken kameraya el salladı
OYNAT 00:59
3 yaşındaki minik Elif'in hastane odasından ilk görüntüsü: Bebeğiyle oynarken kameraya el salladı
İzmir depreminden tam 65 saat sonra mucize eseri enkaz altından yaralı olarak çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in kaldırıldığı hastanedeki görüntüleri, izleyenleri mutlu etti. Elif'in hastane odasında bebeğiyle oynarken kameralara el salladığı görüldü.


BEKLEDİĞİMİZDEN İYİYDİ

  • Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Arama Kurtarma Ekibi’nde (UMKE) görevli paramedik Tolga Ünsel ise Elif’e ilk müdahaleyi yapan ekipte yer aldı. 65’inci saate yaklaştıkları anda umutlarını yavaş yavaş kaybetmek üzere olduklarını belirten Ünsel, şunları anlattı: “AFAD ekibi enkazda deliği açıp bir bebek tespit ettiğinde saatler 07.54’ü gösteriyordu. Elif’e ilk bakıldığında hareketsizdi ve çok küçük bir yapıya sahipti. Maalesef cansız bir beden olarak düşünülüyordu. Ancak tam çıkarma esnasında gözlerinin hareket ettiğini fark ettik. Daha sonra ufak bir hareketini fark edip canlı olduğunu gördük. Bizim için gerçekten mucizeydi. Elif beklediğimizden daha iyi çıktı. Tıbbi uç noktamızdan ambulansımıza alırken bir arkadaşımızın parmağını tutuyordu, yani o kadar iyiydi.”

Bakan Koca, enkazdan 65 saat sonra sağ çıkarılan minik Elif'in sağlık durumunu açıkladı
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İzmir'deki deprem felaketinin simgesi olan minik Elif üzerine devrilen sandalye sayesinde hayatta tutunmuş
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İzmir'deki deprem felaketinin simgesi olan minik Elif üzerine devrilen sandalye sayesinde hayatta tutunmuş

Fahrettin Altun'dan 'Elif' paylaşımı: Şükürler olsun
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ANNESİ VE ABLALARININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

  • Doğanlar Apartmanı enkazında kalan anne Seher Dereli Perinçek ile çocukları ikiz kardeşler Ezel ve Elzem Perinçek (10), Umut Perinçek (7) ve Elif Perinçek’ten (3) dördü depremden bir gün sonra enkazdan çıkarılmıştı. Umut Perinçek’in hayatını kaybettiği Perinçek ailesinde Seher Dereli Perinçek ile Ezel ve Elzem Perinçek’in tedavileri devam ediyordu.
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