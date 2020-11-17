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Gündem İzmirde yoldan geçenler dehşeti yaşadı Viyadük altında yanmış erkek cesedi bulundu
İZMİR

İzmir haberleri: İzmir'de viyadük altında yanmış erkek cesedi bulundu

İzmir'de yoldan geçenler dehşeti yaşadı: Viyadük altında yanmış erkek cesedi bulundu

Konak'ta viyadük altında hareketsiz şekilde yaşan kişiyi görenler adeta dehşeti yaşadı. Polis ve sağlık ekiplerine haber verildikten sonra olay yerine gelen ekipler yanmış bir erkek cesedi ile karşılaştı. Üzerinde kimlik bulunmayan cesedin kime ait olduğu araştırılıyor.

Haber Merkezi DHA
İzmir'de yanmış erkek cesedi bulundu
İzmir'de yanmış erkek cesedi bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde viyadük altında kısmi olarak yanmış erkek cesedi bulundu. Cesedin üzerinden kimlik çıkmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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CESEDİN KİME AİT OLDUĞU ARAŞTIRILIYOR

  • Yenişehir Mahallesi Yeşildere Caddesi'ndeki viyadüğün altında, bugün saat 11.30 sıralarında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını fark eden çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan orta yaşlardaki kişinin yaşamını yitirdiği saptandı. Yol kenarında bulunan cesette yanıkların olduğu tespit edildi.

DHA
İzmir'de yanmış erkek cesedi bulundu.

Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi. Soruşturma başlatan polis, cesedin kime ait olduğunu tespiti için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

AA

AA

AA

AA
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