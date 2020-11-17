İzmir haberleri: İzmir'de viyadük altında yanmış erkek cesedi bulundu İzmir'de yoldan geçenler dehşeti yaşadı: Viyadük altında yanmış erkek cesedi bulundu Konak'ta viyadük altında hareketsiz şekilde yaşan kişiyi görenler adeta dehşeti yaşadı. Polis ve sağlık ekiplerine haber verildikten sonra olay yerine gelen ekipler yanmış bir erkek cesedi ile karşılaştı. Üzerinde kimlik bulunmayan cesedin kime ait olduğu araştırılıyor.

Haber Merkezi 17 Kasım 2020, 13:29 Son Güncelleme: 17 Kasım 2020, 13:30 DHA