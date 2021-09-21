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İZMİR

İzmir'de kiracının savaş alanına çevirdiği evin sahibi konuştu: Korkuyoruz

İzmir'in Buca ilçesinde, uyardığı kiracısı Erol A.'nın eşyalarını sokağa atıp, evini ateş vermek istediği Mustafa Öztürk, "Korktuk, koruma istiyoruz" dedi. Erol A. gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
İzmir haberleri: Kiracının savaş alanına çevirdiği evin sahibi: Korkuyoruz
Mustafa Öztürk

Bir ecza deposunda çalışan Erol A.(36), 19 Ağustos'ta, 850 liraya dayalı döşeli kiralayıp 400 lira kapora verdiği, İnönü Mahallesi 673 Sokak'taki 5 katlı binanın teras katındaki 2+1 daireye, iddiaya göre, kadın misafir getirdiği ve gürültü yaptığı gerekçesiyle ev sahibi Mustafa Öztürk(76) tarafından uyarılıp, daireyi boşaltması istendi.

İki çocuk babası, işçi emeklisi Öztürk'ün kendisini evden çıkarmak istemesine sinirlenen Erol A., oturduğu daireyi, apartman merdivenlerine benzin döküp, ateşe vermek istedi. Benzin kokusunu fark eden, aynı binada oturan ev sahibi Öztürk ve yakınları üst kata çıktıklarında Erol A. ile karşılaştı. Bir elinde benzin bidonu olan Erol A., diğer elindeki tabancayı başına dayayıp, ev sahibi Erol A. ve beraberindekilere, "Beni evden çıkartıyorsunuz. Evi yakacağım. Ben şimdi nerede kalacağım" diye bağırmaya başladı.

Ev sahibini eşyalarını balkondan attı

Bunun üzerine Öztürk, polis ve itfaiyeyi arayıp durumu bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polisi gören Erol A., evdeki, ev sahibine ait buzdolabı, televizyon, bulaşık makinesi ve koltuk gibi birçok eşyayı balkondan sokağa attı. Erol A., zaman zaman elindeki tabancayla evin içinde ateş açtı.

Ekipler hazır tutuldu


İtfaiye ekipleri, tedbir amacıyla hava yastığı açarken, Erol A.'nın attığı eşyalardan elektrik tellerinin zarar görmemesi veya yangın çıkma ihtimaline karşı bölgedeki elektrikler kesildi. Olası operasyona karşı özel harekat ekipleri de hazır bekletildi. Ortalığı savaş alanına çeviren Erol A., Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince 3 saat sonunda ikna edilip, elindeki tabanca ve benzin bidonunu bırakarak teslim oldu. Gözaltına alınan Erol A.'nın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

"Koruma istiyoruz"

Dairesini bir ay önce, üniversiteye giden torununun eğitim masraflarını karşılamak için kiraya verdiğini belirten Mustafa Öztürk, "Burası aile apartmanı. O nedenle kiracımızı eve kadın misafir getirmemesi ve gürültü yapmaması için birçok kez uyardım. Ancak, dinlemedi. Sonrasında yaşananlar ise bizi korkuttu. Koruma istiyoruz" dedi.

Evden çıkarılmak istenen kiracı cinnet getirdi: Tüm eşyaları sokağa attı
FOTOĞRAF 15
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İzmir'in Buca ilçesinde ev sahibi ile tartışan kiracı eşyaları sokağa attı.
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İddiaya göre, İnönü Mahallesi 673 Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın son katına bir ay önce taşınan Erol A. (35) ile ev sahibi arasında tartışma çıktı.
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Bunun üzerine ev sahibi kiracı Erol A'nın evi boşaltmasını istedi. Daha sonra Erol A, evin içerisine benzin döktü ve evde bulunan buzdolabı, televizyon, çamaşır makinesi de olmak üzere eşyaları sokağa atmaya başladı.
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Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken özel harekat polisleri de olay yerinde hazır bulundu.
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İtfaiye ekiplerince sokağa hava yastığı açıldı, atılan eşyalardan dolayı hasar gören elektrik tellerindeki akım da kesildi.
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Polis ekiplerinin uzun süren çabaları sonucu ikna edilen Erol A, işlemleri için emniyete götürüldü.
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Evden çıkarılmak istenen kiracı cinnet getirdi: Tüm eşyaları sokağa attı
İzmir'in Buca ilçesinde ev sahibi ile tartışan kiracı evin içerisine benzin döktü ve evde bulunan buzdolabı, televizyon, çamaşır makinesi de olmak üzere eşyaları sokağa atmaya başladı. Polis ekiplerinin uzun süren çabaları sonucu ikna edilen Erol A, işlemleri için emniyete götürüldü.


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