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İZMİR

İzmir haberleri: Üç yaşındaki Alya, bamya yedikten sonra fenalaşarak hayatını kaybetti

Üç yaşındaki Alya, bamya yedikten sonra fenalaşarak hayatını kaybetti

İzmir'in Kınık ilçesinde, akşam bamya yedikten sonra fenalaşan üç yaşındaki Alya Yılmaz, yaşamını yitirdi. Alya'nın ölüm nedeni araştırılıyor.

Haber Merkezi DHA
Minik Alya bamya yedikten sonra hayatını kaybetti.
Minik Alya bamya yedikten sonra hayatını kaybetti.

Kınık'ta oturan Yılmaz ailesi, geçen cumartesi akşamı bamya yedi. Bir süre sonra Gökhan Yılmaz, bulantı ve kusma şikayetiyle Kınık Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Serum takılan Yılmaz, tedavisinin tamamlanmasının ardından eve gönderildi.

İlerleyen saatlerde, eşi Hülya Yılmaz ile kızı Alya Yılmaz da rahatsızlandı. Komşu kent Manisa'nın Soma ilçesine otomobille götürülen anne ve kızı, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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  • Gece fenalaşan Alya Yılmaz, tekrar Soma'da hastaneye götürüldü. Yapılan müdahalelere rağmen Alya Yılmaz kurtarılamadı. Alya Yılmaz'ın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yapılan işlemler sonrası çocuğun cenazesi yakınlarına teslim edildi. Alya Yılmaz, dün kentte toprağa verildi.

Alya'nın ölüm nedeni araştırılıyor.

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