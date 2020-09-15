Üç yaşındaki Alya, bamya yedikten sonra fenalaşarak hayatını kaybetti

Hayat

Rusların fantastik dünyası Türkçe’de

İlk cildi okurla buluşan Rus Halk Masalları, VBKY etiketiyle yayımlandı. Kitaptaki masallarda Rusya kırsalında her şey taşrada yaşanan taşrada kalır misali kentlere hiç taşınmadan bir anda mucizevi bir şekilde çığırından çıkabiliyor ve yine her şey aniden kontrol altına alınabiliyor. Rus halkının ruhunu bu masallarda görmek mümkün.