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İzmir için 'sıcak hava' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Temmuz'da İzmir kent merkezinde hava sıcaklığının 42 derece kadar yükselmesinin beklendiğini açıkladı.

13:37 . 24/07/2023 Pazartesi
DHA
Termometrelerin İzmir'de 42 dereceyi, iç bölgelerde ise 44 dereceyi göstermesi bekleniyor.

Termometrelerin İzmir'de 42 dereceyi, iç bölgelerde ise 44 dereceyi göstermesi bekleniyor.

Çöl sıcakları yurdun büyük bir kesiminde etkisini sürdürürken, yeni haftada İstanbul, İzmir, Muğla, Denizli, Antalya, Ankara ve birçok il için yüksek sıcaklık uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelerin ardından, dün yayınlanan hava durumu raporuna göre, sıcak hava dalgasının etkili olduğu İzmir'de 26 Temmuz Çarşamba günü haftanın en sıcak günü olacak. Termometrelerin İzmir'de 42 dereceyi, iç bölgelerde ise 44 dereceyi göstermesi bekleniyor. 27 Temmuz Perşembe gününden sonra hava sıcaklığının 37 dereceye, cuma itibarıyla ise 35 dereceye kadar düşeceği bildirildi.

#Meteoroloji
#İzmir
#İstanbul
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Meteorolojiden sıcak hava uyarısı: Temmuz’un son haftası çok sıcak geçecek