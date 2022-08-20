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İzmir kaçakçılık operasyonu

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, polis ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda çok sayıda sikke ele geçirildi. Suç ve suçluyla mücadelenin sürdüğü açıklandı

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Haber Merkezi İHA
İzmir kaçakçılık operasyonu
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İzmir’in Ödemiş ilçesinde, polis ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda çok sayıda sikke ele geçirildi.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede suç ve suçluyla mücadelede çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Bu çerçevede tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda çok sayıda sikke, iki adet tabanca, ve kaçak elektronik eşya ele geçirildi.

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