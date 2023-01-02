Gündem İzmir Körfez sahilini kırmızı yosun bastı
İZMİR

İzmir Körfez sahilini kırmızı yosun bastı

Sahil kesimini kaplayan kırmızı yosunlar tedirginlik oluştururken, uzmanlar zararsız olduklarını açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
İzmir Körfez sahilini kırmızı yosun bastı
İzmir Körfez sahili

İzmit Körfezi'nin sahil kesimleri kırmızıya büründü. Sahili kaplayan kırmızı yosunlar dikkat çekerken uzmanlardan açıklama geldi.

Uzmanlar bu durumun zaman zaman Marmara Denizi kıyılarında görülen ‘Gelidium’ cinsi bir türden kaynaklandığını ifade etti.

"Zararsız organizmalar"

Yaşanan bu durumun ekosistemin bir parçası olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ergül, "Bilinen bir toksin salgıları yok. O bakımdan zararsız organizmalardır" dedi.

"Rüzgarın etkisiyle kıyıda birikirler"

Marmara ekosisteminde doğal olarak görülen canlılar olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ergül, besleyici elementlerin artışı bu türlerin de sayıca artışına neden olabileceğini dile getirdi.

Ergül, "Yaşam döngülerinin doğal bir sonucu olarak ya da rüzgarların etkisiyle kıyılarda birikirler. Zararsız yosunlardır. Herhangi bir tehlikeleri yok” dedi.

Kaza değil cinayet: İzmir Bornova'da inşaat vinci devrildi
GÜNDEM
Kaza değil cinayet: İzmir Bornova'da inşaat vinci devrildi

İzmir'deki vinç faciasında acı detaylar ortaya çıktı
FOTOĞRAF 17
Title
Olay, dün saat 17.30 sıralarında Bornova ilçesi Kamil Tunca Caddesinde meydana geldi. Bir otel inşaatında yükseltilmek istenen vinç, bilinmeyen nedenle yapıya doğru devrildi.
Title
Bu sırada vincin arka ağırlığı, şantiyede işçilerin yatakhane olarak kullandığı konteynerin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Title
İlk etapta 4 işçinin cesedine ulaşılırken, yaralanan 2 işçi ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kayıp olan 2 işçinse enkazda arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Title
Enkazın kaldırılması için olay yerine ilave vinç getirildi. AFAD ve itfaiye ekipleri, koordineli çalışma başlattı.
Title
YAKLAŞIK 10 SAAT SONRA CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDIİzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir İl Emniyet Müdür Mehmet Şahne ve Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ da bölgeye gelerek çalışmaları yakından takip etti.
Title
Ekiplerin hummalı çalışması sonucu yaklaşık 10 saat sonra enkaz altında kalan işçilerin cansız bedenlerine ulaşıldı. İşçilerin cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.
Title
KONTEYNERİN TAŞINMASINI TALEP ETTİKLERİ İLERİ SÜRÜLDÜBu arada, otel inşaatında çalışan işçilerin, yatakhane olarak kullandıkları konteynerlerin inşaat alanının yakınında bulunmasının güvenliği olmadığını, düşebilecek herhangi bir parçanın can güvenliğini tehdit edebileceğini belirterek başka bir yere taşınmasını talep ettikleri ileri sürüldü.
Title
Ölen 6 kişiden 3’ünün isimleri belli oldu.
Title
Kimlikleri tespit edilen işçilerin Yıldırım Sarı, Fesih Çiftçi ve Baykal Gürbüz olduğu belirtildi.
Title
Ölen 6 kişiden 3’ünün isimleri belli oldu. Kaza sonrası cesetleri İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan diğer işçilerin kimlik tespit çalışmalarının da sürdüğü bildirildi.
Title
AĞABEYİ YAŞAMINI YİTİRDİ, KENDİ KURTULDUKazada yaşamını yitiren işçilerden Yıldırım Sarının aynı inşaatta kardeşi Kenan Sarı ile birlikte çalıştığı belirtildi.
Title
Olay sırasında Kenan Sarının ağabeyi Yıldırım Sarı ile birlikte konteynerde olduğu, vinçin arka ağırlığının ağabeyinin kaldığı tarafa düştüğü ifade edildi.
Title
Kenan Sarı yara almazken, ağabeyi Yıldırım Sarı’nın ise yaklaşık 10 saat sonra enkazdan cansız bedeni çıkarıldı.
Title
İKİ AY ÖNCE BABA OLMUŞİşçilerden Baykal Gürbüzün evli ve 2 çocuk babası olduğu bildirildi. Gürbüzün, yaklaşık 2 ay önce eşinin doğum yaptığı, ikinci kez baba olduğu ifade edildi.
Title
Ölen Fesih Çiftçinin de Gürbüz gibi evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Title
İzmir Adli Tıp Kurumu’nda otopsi işlemleri süren diğer 3 işçinin de kimlik tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Title
İzmir'deki vinç faciasında acı detaylar ortaya çıktı
İzmir'in Bornova ilçesindeki bir otel inşaatında yapıya doğru devrilen vinçten kopan parçaların şantiyedeki konteynerin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybeden 6 işçinden 3'ünün isimleri belli oldu. Kimlikleri tespit edilen işçilerin Yıldırım Sarı, Fesih Çiftçi ve Baykal Gürbüz olduğu belirtildi. Yıldırım Sarı'nın inşaatta kardeşi Kenan Sarı ile birlikte çalıştığı, olay sırasında her ikisinin de konteynerde bulunduğu, vinçin arka ağırlığının Yıldırım Sarı'nın kaldığı tarafa düştüğü ifade edildi. Kenan Sarı yara almadan kurtulurken, ağabeyi Yıldırım Sarı ise enkaz altından 10 saat sonra çıkarıldı.
Belgesel tadında görüntü

Belgesel tadında görüntü

Sivas'ta göl donunca kaydedildi.
Gizli geçit bulundu

Gizli geçit bulundu

​Herkes sonunun nereye çıkacağını merak ediyor.
Şam ile 11 yıl sonra üst düzey temas

Şam ile 11 yıl sonra üst düzey temas

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye her zaman Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olmuştur.

63 asker hayatını kaybetti.

​MSB: İki bölgede 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Sivasspor-Galatasaray maçıyla ilgili 'kural hatası' başvurusu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Şafak için yazdı.

Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası'nın detayları belli oluyor​.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.