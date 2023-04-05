İzmir merkezli 10 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 25 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün TSK ve sivil unsur yapılanmasında yer alan, ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen 5'i Hava Kuvvetleri ve 4'ü Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 4'ü muvazzaf olmak üzere 9 asker, 16'sı ise darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.