İzmir merkezli 47 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltında İzmir merkezli 47 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 148 şüpheli arasında muvazzaf askerler ve askeri okul öğrencileri olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi 24 Şubat 2021, 07:17 Son Güncelleme: 24 Şubat 2021, 07:59 DHA