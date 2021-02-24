Gündem İzmir merkezli 47 ilde FETÖ operasyonu Çok sayıda şüpheli gözaltında
İZMİR

İzmir merkezli 47 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltında

İzmir merkezli 47 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 148 şüpheli arasında muvazzaf askerler ve askeri okul öğrencileri olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon.
İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticileriyle görüştükleri ileri sürülen 148 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

AA
İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon.
  • Bunun üzerine İzmir merkezli 47 ilde şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen kişilerin 103'ünün muvazzaf olmak üzere 134'ü asker ve 14'ü de askeri okuldan ilişkisi kesilmiş öğrenciler olduğu öğrenildi.

AA
İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı yaptığı operasyonlarda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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