|
Gündem

İzmir merkezli üç ilde FETÖ operasyonu

İzmir merkezli üç ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda altı şüpheli gözaltına alındı.

09:14 - 18/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 09:17 - 18/07/2024 Perşembe
AA
Arşiv
Arşiv

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanan ve bu içeriklerde isimleri geçen, Bank Asya'da artan ve şüpheli işlem bilgileri tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.


Eş zamanlı operasyon


Ekipler, İzmir'in Tire ilçesi ile Gaziantep ve Yalova illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.


Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.




#İzmir
#FETÖ
#gözaltı
#operasyon
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Meteoroloji'den Samsun'un doğusu ve Ordu çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı