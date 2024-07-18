İzmir merkezli üç ilde FETÖ operasyonu

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso’da bulunan FETÖ iltisaklı okullar, 15 Temmuz’un yıldönümünde Türkiye Maarif Vakfına devredildi. 2003 yılından bu yana Burkina Faso’da eğitim alanında faaliyet gösteren FETÖ’nün, ikisi başkent Ouagadougou’da (Vagadugu) biri de ülkenin ekonomi başkenti olarak anılan Bobo-Dioulasso’da olmak üzere toplam üç kampüsü bulunuyordu.