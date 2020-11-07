İzmir Valiliği'nden fırsatçı nakliyecilere ceza uyarısı

İzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından hasarlı binalarından taşınmak isteyen vatandaşlara nakliyecilerin yüksek fiyat vermesi tepkiye neden oldu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, belirlenen rayiç fiyat dışında talepte bulunanlara cezai işlem uygulanacağını söyledi.

İHA

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Köşger, yaptığı açıklamada, "Depremzede vatandaşlarımızın taşınmalarında kullanacakları asansör rayici belirlenmiş olup bunun dışında talepte bulunanların Valiliğimize bildirilmesi durumunda cezai işlem uygulanacaktır” dedi.

Vatandaşlardan 2 bin 500 TL alıyorlardı

Valilik tarafından yapılan açıklamada asansör kurulumu ile bir dairenin boşaltılması 350 TL, asansör kurulumu ile kısmi daire boşaltılması ise 175 TL olarak belirlendi. Öte yandan daha önce firmaların depremi fırsata çevirerek vatandaşlardan 2 bin ile 2 bin 500 TL arası bedel istediği öğrenildi.

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