İzmir Valisi'nden 'koronavirüs' açıklaması: Durum bir ay öncesine göre kötü İzmir Valisi'nden önemli koronavirüs uyarısı: Durum bir ay öncesine göre kötü İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, beraberindeki heyetle esnafı gezerek, koronavirüs denetimi yaptı. Köşger, "Vaka sayıları maalesef hem ülkemizde hem de dünyada artma trendine girdi. İzmir'de de artış trendi olduğunu görüyoruz. İzmir için durum çok vahim olmamakla birlikte bir ay öncesine göre daha kötü durumdayız" dedi.

Haber Merkezi 11 Ağustos 2020, 11:03 Son Güncelleme: 11 Ağustos 2020, 11:19 DHA