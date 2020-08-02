Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İzmirde 10 kişinin bulunduğu tekne battı 4 kişi hayatını kaybetti
İZMİR

İzmir'de 10 kişinin bulunduğu tekne battı: 4 kişi hayatını kaybetti

İzmir'de 10 kişinin bulunduğu tekne battı: 4 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında, 'Egem' isimli tekne battı. On kişinin bulunduğu teknede 4 kişi yaşamını yitirdi. 1'i ağır yaralı 6 kişi kurtarıldı.

Haber Merkezi DHA
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince, durumu ağır olan kişiye Foça Balıkçı Barınağı'nda ilk müdahalesi yapıldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince, durumu ağır olan kişiye Foça Balıkçı Barınağı'nda ilk müdahalesi yapıldı.

İzmir'in Foça ilçesinde bir teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, kaybolan 1 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

  • Foça'daki bir iskeleden 9 kişiyle demir alan bir tekne, Atatürk Adası açıklarında rüzgarın etkisiyle alabora oldu.

Teknedekilere ilk müdahaleyi çevreden yetişen teknelerdeki vatandaşlar yaptı. Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. Tekneden atlayarak suyun üzerinde kalan 4 kişi, Atatürk Adası'na çıkarıldı. Burada sağlık ekibinin yaralılara müdahalesinin devam ettiği öğrenildi.

Kayıp durumdaki 1 kişinin bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, deniz ve havadan çalışma başlattı.

Bakan Pakdemirli paylaştı: Dün gece rahat uyudunuz mu?
GÜNDEM
Bakan Pakdemirli paylaştı: Dün gece rahat uyudunuz mu?
Abone Ol Google News
İzmirde tekne battı

İzmir'de tekne battı

​Dört kişi hayatını kaybetti, 6 kişi kurtarıldı.
Trabzonspor hocasını açıkladı

Trabzonspor
hocasını açıkladı

​Bordo mavililerde belirsizlik son buldu.
İrandan Ayasofya açıklaması

İran'dan Ayasofya açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarız.
Bakan Pakdemirli'den zor soru

Bakan Pakdemirli'den zor soru

Sosyal medya hesabından ​paylaştı: Dün gece rahat uyudunuz mu?
Ermenistan'ı titreten tatbikat

Ermenistan'ı titreten tatbikat

​Türkiye ve Azerbaycan ordularının ortak manevrasından nefes kesen anlar.
Zeynep teyze artık trafikte

Zeynep teyze artık trafikte

​Azmetti başardı, 64 yaşında ehliyet sahibi oldu.
"Yok öyle bir şey" demedi

"Yok öyle bir şey" demedi

​Muharrem İnce'den yeni parti açıklaması.
ABD Büyükelçisi büyülendi

ABD Büyükelçisi büyülendi

​Satterfield yanına ailesini de alıp Edirne'yi gezdi.
Sağlık Bakanı Koca uyarıyor

Sağlık Bakanı Koca uyarıyor

Birinci dalga sahillere indi.
24 takım olsun

24 takım olsun

​Türkiye Futbol Federasyonu, bayram sonrası olağanüstü toplanıyor.
Talimatı verdi

Talimatı verdi

​Uzmanları arayarak derhal rapor hazırlanmasını istedi.
Bir ili felç etti!

Bir ili felç etti!

​Yağmur, dolu, fırtına ve hortum...
Bir bir ofis açıyorlar

Bir bir ofis açıyorlar

​Yerli otomobil sonrası cazibe merkezi oldu.
Mourinho onu istiyor

Mourinho onu istiyor

​Milli futbolcumuza Premier Lig kancası.
Korona<br>umurlarında değil

Korona
umurlarında değil

​Yüzen kulüplerde salgına rağmen dip dibe parti.
Bütün hesaplar alt üst oldu

Bütün hesaplar alt üst oldu

"​İnce parti kuruyor ve 20 milletvekilini de transfer ediyor."
Kurbanlıkları elinde kalana müjde

Kurbanlıkları elinde kalana müjde

​Bakan Pakdemirli açıkladı: Hepsi satın alınacak...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.