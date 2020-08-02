İzmir'de 10 kişinin bulunduğu tekne battı: 4 kişi hayatını kaybetti

Hayat

İHH İnsani Yardım Vakfı ile 4 milyon mağdura Kurban yardımı

İHH İnsani Yardım Vakfı, 28 yılın verdiği tecrübeyle bu bayramda da bağışlanan 82 bin 411 hisse kurbanı, Türkiye ve 52 ülkede yaklaşık 4 milyon ihtiyaç sahibine ulaştırdı. İHH ayrıca 184 bin yetime bayramlık hediye etti. Yardımlardan toplamda 4 milyon 136 bin 332 kişi istifade etti.