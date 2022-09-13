İzmir'de 26 tüp içerisinde canlı tarantula ele geçirildi

\"Küçük yaşlarda beri teknolojiye hevesim var\"



Aracı taslak halinde Samsun'da yaşayan bir arkadaşından görerek satın aldığını daha sonra Malatya'ya getirdiği ifade eden Bayduz, \"Yaklaşık 22 yıldır demirci ustası olarak çalışıyorum. Çocukluktan beri ilginç icatlara merakım var. Boşta kaldığımız zamanları yeni icatlar yaparak değerlendiriyorum. Aracı Samsun Bafra'da Murat isimli biri yapıyor. Daha sonra ilana koyuyor. Ben de aracı ilanda gördüm hoşuma gitti. Aracı alıp sanayide oto elektrikçi arkadaşlar ve tamirci arkadaşlarla düzenleme yaptık. Ben de demir doğrama ustası olarak hoşuma gitmeyen yerleri düzenledim. Sıkıntılı olan yerleri restore ederek bu hale getirdim\" dedi.