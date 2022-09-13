İzmir'de 26 tüp içerisinde canlı tarantula ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince İzmir Yolcu Salonu Posta Gümrüğü’nde 2 ayrı olayda 26 tüp içerisinde tarantula cinsi canlı örümcek ele geçirildi.
Gümrük Muhafaza ekiplerinin saha araştırması ve istihbarat çalışması neticesinde yurtdışından posta yoluyla gelen bir gönderi riskli olarak değerlendirildi.
Söz konusu ilk gönderi paketi Gümrük Muhafaza ekiplerince açıldı. Paket içerisinde toplam 18 adet tüp halinde örümcek olduğu görülmesi üzerine savcılığa bilgi verildi. Alınan savcılık talimatı gereğince soruşturmaya başlandı.
Olayla ilgili Doğa Koruma Milli Parklar şubesinden bilgi edinen ekipler söz konusu tarantulaların yurda girişinin yasaklı olduğunun tespiti üzerine söz konusu gönderiye el koydu. Araştırmayı derinleştiren Gümrük Muhafaza ekipleri gelen başka bir kargonun da benzer özellikte olması sonucunda, gönderi kontrol amacıyla açıldı. Bu gönderiden de 8 tüp içerisinde tarantulalar çıktı.
Toplamda 26 tüp tarantula Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürlüğüne teslim edildi.
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Battalgazi ilçesinde yaşayan 22 yıllık demirci usta 38 yaşındaki Murat Bayduz tarafından yapılan ATV tipi aracı trafikte gören bir daha bakıyor. Görenlerin hayrete düştüğü araç sıra dışı modifiyesiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.
LPG ile çalışabilen araç 1.6 motor performansıyla da her türlü arazide yüksek performans gösterirken, saatte 90 kilometre hız yapabiliyor.
\"Küçük yaşlarda beri teknolojiye hevesim var\"
Aracı taslak halinde Samsun'da yaşayan bir arkadaşından görerek satın aldığını daha sonra Malatya'ya getirdiği ifade eden Bayduz, \"Yaklaşık 22 yıldır demirci ustası olarak çalışıyorum. Çocukluktan beri ilginç icatlara merakım var. Boşta kaldığımız zamanları yeni icatlar yaparak değerlendiriyorum. Aracı Samsun Bafra'da Murat isimli biri yapıyor. Daha sonra ilana koyuyor. Ben de aracı ilanda gördüm hoşuma gitti. Aracı alıp sanayide oto elektrikçi arkadaşlar ve tamirci arkadaşlarla düzenleme yaptık. Ben de demir doğrama ustası olarak hoşuma gitmeyen yerleri düzenledim. Sıkıntılı olan yerleri restore ederek bu hale getirdim\" dedi.
\"Tamamen yerli üretimdir\"
Aracın yapımın bir yıl sürdüğünü belirten Bayduz, \"Aracım 1.6 Tofaş motorundan oluşuyor. Hidrolik direksiyon 4 çeker. Yani aracım arazide her türlü şartlarda da hareket halindedir. Tamamen yerli üretimdir. Yapım aşaması yaklaşık 1 yıl sürüyor. 1 yıldan sonra getirdiğimizde 1 ay kadar da biz uğraştık. Aracın motoru 1. 6 şahin motoru, karbüratör olarak tempra karbüratörü üzerinde hidroliğe çevirdik. Hidrolik direksiyonu tamamen doblo parçalarından ürettik. Aracımızın altında 2 tane Tofaş diferansiyeli vardır. Ayrıca şanzıman olarak eski askeriye yapımı tuzla cip şanzımanı olmak üzere aracımız 4 çeker. Aracımız her şartlar altında sürüş yapılabiliyor. Ayrıca aracımız kışlık olarak üzerinde brandalardan kapatma yaptık. Kapandığında kışında kaloriferli olarak kullanabiliyoruz\" diye konuştu.
Aracının bir benzerinin Malatya'da bulunmadığını kaydeden Bayduz satmayı düşündüğü aracına 100 bin TL fiyat biçtiğini söyledi.
Bu aracı gören bir daha dönüp bakıyor: Bir yılda yaptı saatte 90 kilometre hız yapabiliyor
Malatyalı demirci ustası Murat Bayduz tarafından yapılan ATV tipi aracı trafikte gören bir daha bakıyor. Hem arazide hem de şehir içi günlük kullanımda yüksek performans sergileyen araç sıra dışı modifiyesiyle dikkat çekiyor.
TEKNOLOJİ
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Bağdat Caddesi'nde inşaat işçisi gibi giyinerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Maltepe Meydan Projesi şantiyesine gelen 6 kişi, bekçiye kendilerini çalışan olarak tanıtarak şantiyedeki beton kalıpları geldikleri araca yükleyerek kaçtı.
Şantiyedeki zararın 80 bin lira olduğu belirtilirken, polis kaçan hırsızları arıyor.
İBB'nin Bağdat Caddesi'ndeki Maltepe Meydan Projesi şantiyesine dün saat 06.30 sıralarında giren 6 şüpheli, 8 dakika içinde yaklaşık 80 bin lira değerindeki beton kalıp malzemeleri çaldı.
İnşaat işçisi gibi giyindikleri dikkat çeken hırsızlar, malzemeleri elden ele taşıyarak araçlarına yükledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, işçi kıyafeti giyen 3 hırsızın beton kalıp malzemelerini alarak diğer arkadaşlarına uzattığı görülüyor. Bekçiye kendilerini işçi gibi tanıtan şüphelilerin, beton kalıplarını başka bir alana götüreceklerini, şantiye şefinin de haberdar olduğunu söyledikleri öğrenildi.
Hırsızların şantiye şefini uzaklaştırmak için, taşıma işinden sonra kahvaltı yapmak için börek almasını istedikleri, bunun için 50 lira verdikleri iddia edildi. Öte yandan şantiye alanı havadan da görüntülendi.
İBB şantiyesinden beton kalıpları çaldılar
Maltepe Bağdat Caddesi'nde inşaat işçisi gibi giyinerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Maltepe Meydan Projesi şantiyesine gelen 6 kişi, bekçiye kendilerini çalışan olarak tanıtarak şantiyedeki beton kalıpları geldikleri araca yükleyerek kaçtı. Şantiyedeki zararın 80 bin lira olduğu belirtilirken, polis kaçan hırsızları arıyor.