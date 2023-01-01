İzmir'de baraj gölüne düşen helikopterdeki ikinci pilot suya atlayarak kurtulmuş

"O tarafa yöneldik. Yardımcı pilot olduğunu sonradan öğrendiğimiz arkadaşın yaralı şekilde kıyıda bir taşa tutunduğunu gördük. Yanına yaklaştık. Kendisiyle konuşmaya başladık. Az çok Türkçe biliyordu. Dediklerimizi anlıyordu. Kendisinin helikopter düşerken atladığını, diğer arkadaşlarının helikopterin içinde kaldığını söyledi. Kaç kişi olduğunu sorduk. Kendisiyle birlikte helikopterde 4 kişinin olduğunu söyledi. İlk yardım yaptık. Bir kişinin hayatını kurtarmak dahi bizim için çok önemliydi. Belki geç kalsaydık şok geçirebilirdi. Ama bilinci yerindeydi ve üşüyordu. Biraz daha geç ulaşsaydık hayatını kaybedebilirdi. Bir an önce ulaşıp sağlık ekiplerine teslim ettiğimiz için mutluyuz"