İzmir'de baraj gölüne düşen helikopterdeki ikinci pilot suya atlayarak kurtulmuş

16 Eylül'de Tahtalı Barajı gölüne düşen helikopterle ilgili ilk müdahaleyi yapan ekipte bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdür Vekili Aydın Mutlu, o anları anlattı.
Keler Mahallesi'ndeki orman yangınına müdahale sırasında 16 Eylül'de Tahtalı Barajı gölüne düşen helikopterle ilgili ilk müdahaleyi yapan ekipte bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdür Vekili Aydın Mutlu, o anları anlattı.
Tahtalı Barajı'ndaki güvenlik görevlilerinin gece saatlerinde yangın söndürme helikopterlerinin su aldığı bölgeden yüksek bir ses duyduklarını ihbar etmelerinin ardından bir helikopterle irtibatın kesildiğini aktaran Mutlu, botla açıldıkları gölde projektörleri yakarak sesin geldiği bölgede arama yaptıklarını söyledi.
Mutlu, Kırgız pilotun baş ve bel kısmında yaraların olduğunu belirlediklerini, sağlık ekiplerine haber verdikten sonra, botta bulunan İzmir İtfaiyesinde görevli bir paramedik personeli yaralı pilotun yanında bıraktıklarını anlattı.
Kaza
Keler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale eden gece görüşe sahip helikopterle 16 Eylül'de saat 23.53'te irtibat kesilmiş, baraj gölüne düşen helikopterdeki Kırgız uyruklu ikinci pilot İsabekov Erkinbek yaralı olarak bulunmuş, 3 mürettebatın cansız bedenine ulaşılmıştı.