İzmir’de binaların en çok hasar gördüğü ve yıkıldığı ilçeler hangileri? Cuma günü yaşanan deprem en çok İzmir'i etkilerken bu şehirde bazı ilçeler ise diğerlerinden çok daha fazla etkilendi. İzmir2in hangi ilçelerinde binalar daha fazla hasar gördü? Hangi ilçelerde en fazla bina yıkıldı?

Haber Merkezi 01 Kasım 2020, 15:44 Son Güncelleme: 01 Kasım 2020, 16:00 Yeni Şafak