İzmir’de binaların en çok hasar gördüğü ve yıkıldığı ilçeler hangileri?

Türkiye deprem kabusunu İzmir'de yaşanan depremle tekrar yaşarken şehrin farklı ilçelerinde hasar daha büyük oldu.
İzmir'in depremden en çok etkilenen ilçeleri; Bayraklı, Seferihisar oldu.
İzmir depreminin en çok vurduğu ilçeler
- Bayraklı depremden en ciddi hasarı gören ilçe olurken bölgede 14 hasarlı bina tespit edildi.
AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre depremin şiddeti 6.6 olarak belirlenirken ardından şu ana kadar 51 kişi hayatını kaybetti.214 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı. Depremde yaralanan 896 kişiden 682'si ise taburcu edildi.
Seferihisar ilçesini ise tsunami vurdu
- Seferihisar ilçesinde tsunami sebebiyle sel felaketi yaşanırken Bayraklı sonrası en çok etkilenen ilçe de Seferihisar oldu.
Deprem sonrası kıyıda yaşanan değişim uydu görüntüleri ile tespit edildi.