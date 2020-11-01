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Gündem İzmirde binaların en çok hasar gördüğü ve yıkıldığı ilçeler hangileri?
İZMİR

İzmir’de binaların en çok hasar gördüğü ve yıkıldığı ilçeler hangileri?

Cuma günü yaşanan deprem en çok İzmir'i etkilerken bu şehirde bazı ilçeler ise diğerlerinden çok daha fazla etkilendi. İzmir2in hangi ilçelerinde binalar daha fazla hasar gördü? Hangi ilçelerde en fazla bina yıkıldı?

Haber Merkezi Yeni Şafak
İzmir depremi sonrası
İzmir depremi sonrası

Türkiye deprem kabusunu İzmir'de yaşanan depremle tekrar yaşarken şehrin farklı ilçelerinde hasar daha büyük oldu.

İzmir'in depremden en çok etkilenen ilçeleri; Bayraklı, Seferihisar oldu.

Depremden etkilenen ilçeler

İzmir depremi kaç saniye sürdü?
GÜNDEM
İzmir depremi kaç saniye sürdü?

İzmir depreminin en çok vurduğu ilçeler

  • Bayraklı depremden en ciddi hasarı gören ilçe olurken bölgede 14 hasarlı bina tespit edildi.

AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre depremin şiddeti 6.6 olarak belirlenirken ardından şu ana kadar 51 kişi hayatını kaybetti.214 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı. Depremde yaralanan 896 kişiden 682'si ise taburcu edildi.

Türkiye'de tsunami olur mu: İzmir depremi sonrası tekrar bir tsunami tehlikesi var mı? Marmara Denizi'nde tsunami tehlikesi var mı?
GÜNDEM
Türkiye'de tsunami olur mu: İzmir depremi sonrası tekrar bir tsunami tehlikesi var mı? Marmara Denizi'nde tsunami tehlikesi var mı?

Deprem sonrası kıyıda yaşanan değişim uydu görüntüleri ile tespit edildi.

Türkiye'de tsunami olur mu: İzmir depremi sonrası tekrar bir tsunami tehlikesi var mı? Marmara Denizi'nde tsunami tehlikesi var mı?
GÜNDEM
Türkiye'de tsunami olur mu: İzmir depremi sonrası tekrar bir tsunami tehlikesi var mı? Marmara Denizi'nde tsunami tehlikesi var mı?

Seferihisar ilçesini ise tsunami vurdu

  • Seferihisar ilçesinde tsunami sebebiyle sel felaketi yaşanırken Bayraklı sonrası en çok etkilenen ilçe de Seferihisar oldu.

Deprem sonrası kıyıda yaşanan değişim uydu görüntüleri ile tespit edildi.

Enkaz altında kalan kadın UMKE ve AFAD ekipleri tarafından böyle kurtarıldı
OYNAT 00:59
Enkaz altında kalan kadın UMKE ve AFAD ekipleri tarafından böyle kurtarıldı
İzmir'deki depremde çöken bir apartmanın enkazından bir kadının kurtarılma görüntüleri paylaşıldı.
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