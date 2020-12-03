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İZMİR

İzmir'de ‘çağrı merkezi’ dolandırıcılığı

‘Çağrı merkezi’ dolandırıcılığı: Özellikle Almanları hedef alıyorlardı

İzmir’de çağrı merkezleri kurarak başta Almanya olmak üzere Avrupa’nın değişik yerlerinde yaşayan vatandaşları dolandıran çete çökertildi. Dolandırdıkları kişilerden aldıkları paraları kuryeler vasıtasıyla Türkiye’ye getirdikleri tespit edilen 31 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda yaklaşık 1,5 milyon Euro, 200 bin dolar, 150 bin liraya yakın para ile yaklaşık 5 kilograma yakın altın ele geçirildi.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, lideri ve yönetici kadrosu ile bir kısım üyeleri İzmir’de, bir kısım üyelerinin Türk ve Alman vatandaşı olan Avrupa’nın değişik yerlerinde faaliyet gösteren ve başta Almanya olmak üzere
yabancı şahıslara yönelik "nitelikli dolandırıcılık", "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç gelirlerini aklama" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında örgüt faaliyeti çerçevesinde 23 Alman vatandaşının dolandırılması olayının aydınlatılması üzerine 26 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

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PARALARI KURYELER İLE GETİRMİŞLER

Çalışma yöntemi ve işleyişi deşifre edilen, liderliğini Amar S’nin, yöneticiliğini ise Firaz D., Serdar M, Halit D, Halil Ç. ve Hikmet S’nin yaptığı suç örgütünün çağrı merkezleri kurarak iletişim kurduğu, Alman vatandaşlarını para ve ziynet eşyalarını dolandırıp elde ettikleri suç gelirlerini kuryeler vasıtası ile Türkiye’ye getirerek, burada örgüt yönetici veya üyeleri ile yakınları adına menkul, gayrimenkul alma veya şirket kurma yöntemi ile aklama yoluna gittiği belirtildi.

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48 ADRESE OPERASYON

Polis ekiplerince, şüphelilerin yakalanması ve suçtan elde ettikleri mal varlıklarına el konulması amacıyla İzmir merkez ve ilçelerinde 48 adrese operasyon gerçekleştirdi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda yaklaşık 1,5 milyon Euro, 200 bin dolar, 150 bin liraya yakın para ile yaklaşık 5 kilograma yakın altın, 20-25 kol saati, 5 değişik çap ve ebatlarda ruhsatsız silah ele geçirildi.

31 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında 26 şüpheliden, aralarında örgüt lideri ve yöneticilerinin de olduğu 21’i gözaltına alındı. Aramada suça karıştığı tespit edilen kişilerle gözaltı sayısı 31’e yükseldi. Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

'Haberimiz yoktu' dediler ceza yemekten kurtulamadılar
FOTOĞRAF 22
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Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyerek otomobil ile gezintiye çıkan 3 gence 12 bin 250 TL para cezası uygulandı. Ceza yiyen gençler, Yasaktan haberimiz yoktu, gündemi takip etmemiz lazım, Allah sonumuzu hayır etsin dedi.
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Olay, merkez Yıldırım ilçesi Davutdede Caddesi’nde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, 03 DC 880 plakalı otomobili durdurdu.
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Otomobildeki Engin Y., Yunus T. ve Ferhat Ç.’nin izin belgesi olmadığını ve maske takmadıklarının gören polis ekipleri 3 genci araçtan indirdi.
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gençlere ‘Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak’ ve ‘Maske Takmamak’ suçundan toplamda 12 bin 250 TL para cezası uygulandı.
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Ceza yedikten sonra ekiplere Allah razı olsun diye teşekkür eden gençler, Yasaktan haberimiz yoktu, gündemi takip etmemiz lazım, Allah sonumuzu hayır etsin’’ dedi.
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Ceza yedikten sonra ekiplere Allah razı olsun diye teşekkür eden gençler, Yasaktan haberimiz yoktu, gündemi takip etmemiz lazım, Allah sonumuzu hayır etsin’’ dedi.
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Kırıkkale’de sokağa çıkma izni olan bir genç, ‘kimse yok’ diye sigara içerken ekiplere yakalandı, 900 lira ceza aldı.
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Kırıkkale Valiliği koordinesindeki İl Salgın Denetim Merkezi’ndeki görevli uzman jandarma ekipleri, saat 21.00’dan itibaren sokağa çıkma kısıtlamasında korona virüs ile mücadelenin daha etkin sürdürülebilmesi için denetim yaptı.
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Kent merkezindeki Menderes Caddesi üzerinde ıssız sokaklarda devriye yapan ekiplere, sigara içerken yakalanan genç, ‘kimse yok’ diye sigara içtiğini söylese de 900 lira cezadan kurtulamadı.
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. Maske takmamaktan da uyarı aldı.
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Cumhuriyet Meydanı’ndaki 2 kişiye de kısıtlamaya uymadıkları için 3 bin 150’şer lira ceza kesildi. Ekipler, saat 05.00’a kadar denetimlerini sürdürüyor.
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Hatay’da Trafik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sokağa çıkma kısıtlaması dolayısı ile sıkı denetim gerçekleştirdi. Kamyonet ile kısıtlama da denetime takılan yabancı uyruklu bir aile önce hastaneden döndüklerini söylerken, sonra misafirlikten geldiklerini itiraf etti.
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Hatay’ın merkez ilçesinde Trafik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, saat 21:00’da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası denetimlerini sıklaştırdı.
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Cumhuriyet Meydanı’nda denetim gerçekleştiren ekipler, 31 MB 0189 plakalı bir kamyoneti durdurdu.
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Kamyonetin ön kısmında 2 yetişkin 2 çocuk görülürken, kasasında 4 kişi ve 2 çocuk olduğunu fark etti.
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Kısıtlama da dışarı çıkan aile önce hastaneden döndüklerini ve evlerine gitmek üzere olduklarını söyledi.
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Trafik ekiplerinin hastane ile ilgili belge istemesinin ardından suçlarını itiraf ederek, misafirlikten döndüklerini söylediler. 4’ü çocuk olmak üzere toplamda 10 kişi olan aile ile ilgili işlem yapıldı.
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Araç sürücüsünün ehliyeti olmadığı öğrenilirken, aracın muayene ve sigortasının da olmadığı anlaşıldı.
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Aracın plakasının okunamayacak kadar silinmiş olmasından dolayı da ceza yiyen araç sürücüsüne toplamda 5 bin 949 lira ceza yazılarak araç 15 gün boyunca trafikten men edildi.
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Ayrıca 6 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesi ile toplamda 18 bin 900 lira ceza yazıldı.
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Ayrıca 6 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesi ile toplamda 18 bin 900 lira ceza yazıldı.
'Haberimiz yoktu' dediler ceza yemekten kurtulamadılar
Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05:00 itibariyle sona erdi. 8 saatlik kısıtlamada çok sayıda kişi çeşitli nedenlerden ötürü sokağa çıkınca ceza yemekten de kurtulamadı.


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