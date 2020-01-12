Gündem İzmirde çalınan 80 küçükbaş hayvan Bursada bulundu
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İzmir'de çalınan 80 küçükbaş hayvan Bursa'da bulundu

İzmir'den çalınan 80 küçükbaş hayvanın bulunduğu TIR, Bursa'da ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, çalınan hayvanların sahiplerine teslim edilmesi için çalışma başlattı.

Haber Merkezi DHA
80 adet küçükbaş hayvan TIR'ın dorsesinde bulundu.
80 adet küçükbaş hayvan TIR'ın dorsesinde bulundu.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir'den çalınan 80 küçükbaş hayvanın, bir TIR ile Bursa istikametine geldiği istihbaratını aldı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, marka ve modeli belirlenen TIR'ın İnegöl'e giriş yaptığını tespit etti.

Yolda önlem alıp TIR'ı durdurarak arama yapan polis ekipleri, dorsesinde 80 adet küçükbaş hayvan buldu. TIR sürücüsü Tamer D. ile yanında bulunan Umut C., hırsızlık şüphelisi olarak gözaltına alındı.

Polis ekipleri, çalınan hayvanların sahiplerine teslim edilmesi için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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