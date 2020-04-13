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İZMİR

İzmir’de camiye çirkin saldırı: Tarihi camide maddi hasar meydana geldi

İzmir’de camiye çirkin saldırı: Tarihi camide maddi hasar meydana geldi

1522’de Kanuni Sultan Süleyman tarafından inşa edilen İzmir’in Seferihisar ilçesindeki tarihi Sığacık Camii, bir kişinin saldırısına uğradı. Caminin camları kırıldı, tabelaları söküldü.

Haber Merkezi İHA
Sığacık Camii'nin camları kırıldı.
Sığacık Camii'nin camları kırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seferihisar ilçesindeki tarihi Sığacık Camii’nde meydana geldi. 1522’de Kanuni Sultan Süleyman tarafından inşa edilen cami saldırıya uğradı.

  • Sokağa çıkma yasağını fırsat bilen ve kimsenin olmadığı anda camiye geldiği iddia edilen İ.Y., caminin camlarını kırdı, tabelasını söktü, güvenlik kameralarını parçaladı.

İHA
Saldırgan Sığacık Camii'nin tabelasını söktü.

Saldırı sonrasında maddi hasar meydana geldi. Polis, daha sonra camiye gelerek detaylı inceleme yaptı.

Bölgede araştırma yapan ekipler, İ.Y. adlı şahsı yakaladı. İ.Y.’nin psikolojik rahatsızlığının bulunduğu ifade edilirken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.

İHA
Saldırı sonrasında maddi hasar meydana geldi.

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