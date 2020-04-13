İzmir’de camiye çirkin saldırı: Tarihi camide maddi hasar meydana geldi

AVM yerine cami kültürü: Ailecek her hafta sonu bir camiyi ziyaret ediyorlar

Çocuklarının camide sosyalleşmesini isteyen Ahmet Kaan ve eşi Zeynep Kaan her hafta sonu İstanbul'da farklı bir camiyi ziyaret ediyorlar. 100'üncü camileri de 7 Mart Cumartesi günü Hırka-ı Şerif Camii oldu. 'AVM yerine cami kültürü' projesini yenisafak.com'a anlatan Kaan ailesine göre, çocuklar cami merkezli büyüdükçe kaybettiğimiz değerlere kavuşacağız.