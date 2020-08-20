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Gündem İzmirde dağıtılan Atatürke benzemeyen Atatürk heykeli büyük tepki topladı CHPli Başkan Gruşçuyu topa tuttular
İZMİR

İzmir’de dağıtılan Atatürk'e benzemeyen Atatürk heykeli büyük tepki topladı: CHP'li Başkan Gruşçu’yu topa tuttular

İzmir’de CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu’nun muhtarlara dağıttığı Atatürk heykeli tartışmalara neden oldu. Atatürk’e benzemeyen heykelin altında "Kurmay Albay Mustafa Kemal" yazmasına tepki gösteren AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "CHP’nin elinden yok sayılamayacak bir 'Atatürk' faciası daha. Aslında çok söze hacet yok. Her vatansever, bu fotoğrafı gördüğünde yanlışı da görür. ’Cumhuriyet’ ve ’vatan’ dendiğinde kendilerini boy aynasında gören CHP’nin aklı Milli Kurtuluşumuzun ve kuruluşun mimarı Atatürk’e bu saygısızlığı yaparken, bu gaflete düşerken neredeydi bilmiyoruz" dedi.

Haber Merkezi İHA
Atatürk'e benzemeyen heykel tartışma yarattı.
Atatürk'e benzemeyen heykel tartışma yarattı.

CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, ilçedeki muhtarlara gerçekleştirdiği ziyaretlerde Atatürk heykeli hediye etti. 'Albay Mustafa Kemal' yazılı heykelin Mustafa Kemal Atatürk’e benzemediğini söyleyen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, tepki gösterdi. Konak’ın Ulubatlı Mahalle Muhtarı Şengül Kahramaner’in ziyarete ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmasıyla ortaya çıkan tartışmada, birçok kişi büstün Atatürk’e benzememesi konusunda eleştiride bulundu.

  • Eleştirilerin ardından Muhtar Kahramaner paylaşımını sildi. Muhtar Şengül Kahramaner kendi sayfasında yaptığı paylaşımı silmesine rağmen konuyla ilgili kısa sürede çok sayıda paylaşım yapıldı.

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"Bir değerin böylesi bir gafletle sunulması hakarettir"

Ali Sürekli, "CHP’nin elinden yok sayılamayacak bir 'Atatürk' faciası daha. Aslında çok söze hacet yok. Her vatansever, bu fotoğrafı gördüğünde yanlışı da görür. CHP Konak İlçe Başkanlığının bir muhtara hediye ettiği Atatürk heykelindeki surete ve altındaki yazıya dikkat etsin yeter. Milli ve tartışmasız bir değerin böylesi bir gafletle sunulması hakarettir. Altına yazdırdıkları ’Kurmay Albay Mustafa Kemal’ unvanı ise ya bilgisizliktir ya da umursamazlık ve özensizlik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e sadece kendilerinin sahip çıktığını sanan CHP; değersizleştirmenin en çarpıcı, en kabul edilemez örneğini sergilemiştir. Bunun savunulacak hiçbir tarafı yoktur" ifadelerini kullandı.

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"Atatürk'e büyük saygısızlık"

AK Partili Sürekli şöyle devam etti: "Hatırlatmak isteriz ki Atatürk, 1 Haziran 1915’te albay, 1 Nisan 1916’da tümgeneral olmuştur. Büyük zaferden önce de ayrıldığı askerliğe başkomutan olarak dönmüştür. 19 Eylül 1921 tarihinde de mareşal ve gazi unvanını almıştır. ’Cumhuriyet’ ve 'vatan’ dendiğinde kendilerini boy aynasında gören CHP’nin aklı Milli Kurtuluşumuzun ve kuruluşun mimarı Atatürk’e bu saygısızlığı yaparken, bu gaflete düşerken neredeydi bilmiyoruz. Ancak bu hakareti görmezden gelmek mümkün değildir; affı yoktur."

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İzmir'de yağmur altında 'su kuyruğu'
FOTOĞRAF 5
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Tahtalı Barajı'ndan Görece İçmesuyu Arıtma Tesisi'ne giden 2200 milimetrelik hatta Küner Mahallesi yakınında meydana gelen arıza nedeniyle Gaziemir, Karabağlar ile Buca ilçelerine dün akşamdan itibaren su verilemiyor.
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Onarım çalışmalar devam eden kesintinin 60 saat süreceği öngörülüyor. Su kesintisine hazırlıksız yakalanan kent sakinleri ise ihtiyaçlarını belediyelere ait su tankerlerinden karşılamaya çalışıyor.
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Sağanak yağış altında ellerindeki bidonlarla uzun kuyruklar oluşturan İzmirliler, yetkililere tepkilerini dile getirdi.
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Karabağlar ilçesi Yeşilyurt Semti'nde yaşayan Rıdvan Yılmaz, dünden beri yaşadıkları susuzluk nedeniyle çok sıkıntı çektiklerini ifade ederek mahalle sakinlerinin tankerlerden su almak için uzun kuyruklarda beklediğini aktardı.
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Suyun insan hayatı için önemine değinen Yılmaz, 60 saatlik sürenin çok uzun olduğunu ve belediyenin en kısa sürede sorunu çözmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
İzmir'de yağmur altında 'su kuyruğu'
İzmir'de dün başlayan ve 60 saat süreceği belirtilen su kesintisinin ardından ihtiyaçlarını yağmur altında tankerlerden karşılayan vatandaşlar ellerinde bidonlarla uzun kuyruk oluşturdu.

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