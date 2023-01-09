İzmir’de dehşet anları: Çocuklarının gözleri önünde vuruldu

40 yaşındaki Necmiye Vural, evine gelip oğlu ile tartışmaya başlayan M.A.’nın tabancayla ateş etmesi sonucu karnından vuruldu.

Olay, 7 Ocak saat 12.30 sıralarında Salih Omurtak Mahallesi 9594 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 4 ay önce tanıştığı ve daha sonra evli olduğunu öğrendiği erkek arkadaşı M.A.’dan ayrılmak isteyen 40 yaşındaki Necmiye Vural, evine gelen ve burada oğlu ile tartışmaya başlayan M.A.’nın tabancayla ateş etmesi sonucu karnından vuruldu.

Talihsiz kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, evde bulunan kızı ve oğlu durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bu esnada şüpheli M.A., aracına binerek hızla olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine adrese gelen 112 Sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde Vural’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Vural’ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Öte yandan, M.A., polis ekiplerince Karşıyaka ilçesindeki iş yerinde kıskıvrak yakalandı. Emniyete götürülen zanlının ilk ifadesinde olayı ret ettiği fakat devam eden sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAF 10 Yangın, saat 03.00 sıralarında Halkalı Mahallesi Yeşilyurt Sokakta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı park halinde bulunan 2 midibüs aynı anda alev alarak yanmaya başladı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi Yanan otobüsleri itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucu söndürdü. Yangın sonrası midibüsler kullanılmaz hale geldi. Polise midibüslerin yakıldığını iddia eden vatandaşlar, çevredeki kameraların izlenmesini istedi. Olayın kundaklama olup olmadığı polislerin incelemesi sonucunda ortaya çıkacak. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. Küçükçekmece'de park halindeki iki midibüs alev alev yandı Küçükçekmece'de park halinde bulunan 2 midibüs, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alev alev yandı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, midibüsler kullanılamaz hale geldi.

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FOTOĞRAF 17 Yangın, henüz bilinmeyen bir nedenle, saat 03.00 sıralarında Arnavutköy, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi üzerinde yaklaşık 10 bin metrekarelik alana kurulu kauçuk fabrikasında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahaleye başlarken, polis ekipleri yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğu önlemek için çevrede güvenlik önlemi aldı. Çevre ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Fabrika içinde yanan kauçuk parçalarının tekrardan yanma ihtimaline karşı itfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı. Öte yandan yangın yerine gelen İGDAŞ ekipleri yaşanabilecek doğal gaz patlamasına karşı fabrikaya giden gaz akşını kesti. Arnavutköy'de korkutan yangın: 10 bin metrekarelik fabrika kül oldu Arnavutköy'de yaklaşık 10 bin metrekarelik alana kurulu olan kauçuk fabrikasında yangın çıktı. Alevlere teslim olan fabrika itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Yangıda fabrika ile iki kamyon da kullanılamaz hale geldi. BiP'te paylaş

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