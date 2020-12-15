İzmir’de deniz taştı: Sel sularına kapılan 2 kişi öldü

İzmir’de bu tür su baskınlarının daha önceden de yaşandığını belirten bir kişi, yaşadığı 4'üncü su baskını olduğunu 3'üncü kez aracının zarar gördüğünü söyledi.

İzmir'de 4 gündür aralıklarla devam eden sağanak, dün gece saatlerinde etkisini artırdı. Yoğun yağmurun etkisiyle Karşıyaka ilçesi Mavişehir Mahallesi'nde deniz suları yükselerek taştı. Bu nedenle park, bahçe ve otoparklar su altında kaldı. Vatandaşlar, sel suları altında kalan araçlarını kurtarmak için seferber oldu. Su seviyesi yer yer 60 ile 70 santimetreyi bulurken, yürümekte güçlük çeken vatandaşlar belediyeye tepki gösterdi. İzmir’de bu tür su baskınlarının daha önceden de yaşandığını belirten bir kişi, yaşadığı 4'üncü su baskını olduğunu 3'üncü kez aracının zarar gördüğünü söyledi.

SU KANALINDA BULUNDULAR

Menderes ilçesinde de sağanak yağış nedeniyle taşkınlar oluştu. Hareket halindeyken sel sularına kapılan bir aracın içerisindeki Mehmet Aslan (35) ve Soner Uyar'ın (41) cansız bedeni su kanalında bulundu. Aracın sürücüsü Engincan Parlatan (20), Ayhan Alistrat ve Derya Parlatan (33) ise kurtulmayı başardı. Öte yandan araçtaki 5 kişinin olay anında dere yatağından geçme konusunda fikir ayrılığına düştüğü öğrenildi. Aracın suya indikten hemen sonra stop ettiği ve devrilip sürüklendiği belirtildi.

YASAĞI İHLAL ETMİŞLER

Olay yerinde incelemelerde bulunan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, gazetecilere yaptığı açıklamada, pazar gününden bu yana etkili olan yağışlar nedeniyle kent genelinde bazı noktalarda kısmi su baskınlarının oluştuğunu, Menderes'teki derede de taşkın oluştuğunu belirtti. Vali Köşger, şöyle konuştu: "Şu anda önünde bulunduğumuz derede bir feyzan meydana geldi. Pazar gecesi burada bu civarda bulunan, aslında sokağa çıkma yasağını da ihlal etmiş arkadaşlar, hafif ticari araçla dereden karşıya geçmeye teşebbüs ettikleri sırada suyun çok şiddetli olması sebebiyle sele kapılmışlar. Üç arkadaşımız anında araçtan kendi kendilerine tahliye olmuşlar ancak 2 arkadaşımız araçla birlikte sürüklenmiş."

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Antalya’da yağış rekoru kırıldı

Antalya’da etkisini sürdüren kuvvetli yağış sebebiyle ilçeler ve kent merkezi dahil olmak üzere, cadde ve sokaklar göle döndü. Sağanak yağış en çok Muratpaşa ilçesinin Güzeloba, Çağlayan ve Örnekköy Mahallelerinde etkili oldu. Büyükşehir Belediyesi, 214 su baskınına müdahale edildiğini ve suda mahsur kalan 26 kişinin kurtarıldığı aktardı.

SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Aksu, Manavgat, Serik, Kumluca ve Finike’de sağanak yağmurdan etkilenen ilçeler oldu. İlçelerdeki tarım arazileri, seralar, iş yerleri, evler, cadde ve sokakları su bastı.

SERALAR ZARAR GÖRDÜ

Serik ilçesinde ise tarım arazilerinin büyük oranda etkilendiği yağış sonrası, 9 milyon TL harcanarak yapılan muz serası zarar gördü. Kumluca ilçesinde de Gavur Deresi, Baysı Deresi ve Üleşik Deresi'nin su seviyesi yükseldi. İlçeye bağlı Kum ve Göksu mahallelerinde bazı seralar ile gecekondular su altında kaldı. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre son 24 saatte 2020 yılında kente düşen en yüksek yağış miktarına ulaşıldı.