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İzmir'de deprem fırtınasında korkutan bilanço: Son 4 günde 142 deprem
İzmir’de depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Kentte, son 4 günde içerisinde 142 deprem meydana gelirken, bu depremlerin en büyüğü ise 3,5 büyüklüğünde ölçüldü.
9:10 . 17/01/2023 Salı
IHA
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İzmir’de depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Kentte, son 4 gün içerisinde yaşanan deprem fırtınası vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 12-16 Ocak tarihleri arasında kentte toplamda 142 deprem meydana geldi. Bu depremlerin çoğunluğu merkez üssü Buca olarak gerçekleşirken, yaşanan sarsıntıların 9’u 3,0 ve üzeri büyüklüğünde gerçekleşti. Kentte, en büyüğü 3,5 büyüklüğündeki depremlerin yanı sıra, büyüklüğü 2,0 ve altında olmak üzere 133 kez sarsıntı kaydedildi. Adeta beşik gibi sallanan kentte, yaşan depremlerin ardından herhangi bir yaralanma veya zarar gören yapı olmadığı öğrenildi.

Öte yandan,
bugün saat 01.18 ile 08.27 arasında çoğunluğu merkez üssü Buca ilçesi olan 15 deprem meydana geldi. Bu depremlerin en büyüğü 2,3 olarak ölçülürken, en küçüğü ise 1,2 büyüklüğünde oldu.


#Deprem
#İzmir
#AFAD
2 gün önce
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İzmir'de deprem fırtınasında korkutan bilanço: Son 4 günde 142 deprem
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