İzmir'de depremzedelere götürülen yardımları para ile satan kişi gözaltına alındı

İzmir'de depremzedelere dağıtılan yardımları poşet poşet alıp satan kişi kamerada

İzmir, Seferihisar merkezli 6,6 şiddetindeki depremle sarsılmış çok sayıda bina yıkılmıştı. Depremde şu ana kadar 58 kişi yaşamını yitirirken, bölgede depremzedelere yardımlar da anında ulaştırılmaya başlandı. Bir kişinin, defalarca bu yardım malzemelerinden alıp, büfesinde sattığı ortaya çıktı. Görenlerin 'bu kadar da olmaz' dediği o görüntüler, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.