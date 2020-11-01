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Gündem İzmirde depremzedelere götürülen yardımları para ile satan kişi gözaltına alındı
İZMİR

İzmir'de depremzedelere götürülen yardımları para ile satan kişi gözaltına alındı

İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısı artarken tüm Türkiye'den bölgeye yardım eli uzatıldı. İzmir'de deprem bölgesinde dağıtılan yardımları sürekli sıraya girerek alıp büfesine götüren şahsın bu ürünleri büfesinde sattığı ortaya çıktı. Sosyal medyada görenlere "bu kadar da olmaz" dedirten görüntüler, yoğun tepki çekti. Depremzedelere götürülen yardımları para ile sattığı tespit edilen Y.Ş. İzmir'deki evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Merkezi Diğer
İzmir'deki depremzedelere gönderilen yardımları parayla sattı.
İzmir'deki depremzedelere gönderilen yardımları parayla sattı.

İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası yaralar sarılmaya çalışılırken, Türkiye'nin farklı bölgelerinden bölgeye yardım yağdı. Bölgeye gelen yardımlardan sürekli sıraya girerek alan bir şahsın bu ürünleri kendi büfesinde sattığı ortaya çıktı.

Depremzedelere götürülen yardımları para ile sattığı tespit edilen Y.Ş. İzmir'deki evinde yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'de depremzedelere dağıtılan yardımları poşet poşet alıp satan kişi kamerada
OYNAT 00:59
İzmir'de depremzedelere dağıtılan yardımları poşet poşet alıp satan kişi kamerada
İzmir, Seferihisar merkezli 6,6 şiddetindeki depremle sarsılmış çok sayıda bina yıkılmıştı. Depremde şu ana kadar 58 kişi yaşamını yitirirken, bölgede depremzedelere yardımlar da anında ulaştırılmaya başlandı. Bir kişinin, defalarca bu yardım malzemelerinden alıp, büfesinde sattığı ortaya çıktı. Görenlerin 'bu kadar da olmaz' dediği o görüntüler, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


DEFALARCA ÇALDILAR

Defalarca hırsızlık yapan şahıslar, çaldıkları gıda malzemelerini bırakmak zorunda kaldı. O anlar hırsızların ürünleri çaldığını fark eden bir vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı.

NE OLMUŞTU?

İzmir Seferihisar merkezli 6,6 büyüklüğündeki depremle sarsılmış ve çok sayıda bina yıkılmıştı. Depremde şu ana kadar 62 kişi yaşamını yitirirken, bölgede depremzedelere yardımlar da anında ulaştırılmaya başlandı.

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