İzmir'de depremzedelere insanlık dışı muamele: Şehri terk etmek zorunda kaldılar

İnsanlık; 40 bin kişilik trol ordusuyla algı oluşturup yalanlar uydurmaya, kıytırık ve köksüz oluşumlarla ‘’dünyayı kurtarıyoruz’’ imajı yaratmaya, zır cahil,izansız ve ruh hastası bir güruhla ‘’hoşgörülüyü’’ oynamaya benzemiyor ciddi bir maliyeti var.