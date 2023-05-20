İzmir'de depremzedelere insanlık dışı muamele: Şehri terk etmek zorunda kaldılar

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Terör örgütleri ile kol kola girip 14 Mayıs'ta kitlesine 'kesin zafer' vadeden muhalefet cephesi büyük bir mağlubiyet aldı.
YSK'nın kesin sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini, Yedili Masa'nın desteklediği Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44,88'ini aldı.
6 Şubat'ta deprem felaketini yaşayan illerden ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük destek geldi.
Depremzedelerin demokratik tercihlerini hazmedemeyen muhalefet cephesi ise seçim gecesinden itibaren depremzedeleri hedef alan insanlık dışı paylaşımlarda bulundu.
Seçim öncesi kalp işareti yapıp, seçim sonuçlarının açıklanmasıyla kin ve nefret kusmaya başlayan muhaliflerin baskısı, sosyal medya ile de sınırlı kalmadı.
Depremzedelere mahalle baskısı
Sosyal medyada bir depremzede yakını annesi ve teyzesinin İzmir'de maruz kaldığı insanlık dışı muameleyi paylaştı.
Deprem sonrası annesi ve teyzesinin İzmir'e yerleştiğini aktaran depremzede yakını, teyzesinin gittiği manavda hakaretlere maruz kaldığını, annesinin ise komşularından psikolojik şiddet gördüğünü belirterek muhalefete tepki gösterdi.
Organize kin ve düşmanlığa muhatap olan depremzedeler ise çareyi Adıyaman'a geri dönmekte buldu.