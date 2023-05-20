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İzmir'de depremzedelere insanlık dışı muamele: Şehri terk etmek zorunda kaldılar

14 Mayıs seçimlerinde ağır bir yenilgi alan muhalefet depremzedeleri hedef tahtasına koydu. İzmir'de yaşayan depremzedeler insanlık dışı baskılara maruz kalıyor. Bir depremzede yakını, İzmir'e yerleşen anne ve teyzesinin uğradığı psikolojik şiddeti sosyal medyadan paylaştı.

11:20 . 20/05/2023 samedi
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Terör örgütleri ile kol kola girip 14 Mayıs'ta kitlesine 'kesin zafer' vadeden muhalefet cephesi büyük bir mağlubiyet aldı.

YSK'nın kesin sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini, Yedili Masa'nın desteklediği Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44,88'ini aldı.

6 Şubat'ta deprem felaketini yaşayan illerden ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük destek geldi.

Depremzedelerin demokratik tercihlerini hazmedemeyen muhalefet cephesi ise seçim gecesinden itibaren depremzedeleri hedef alan insanlık dışı paylaşımlarda bulundu.

Seçim öncesi kalp işareti yapıp, seçim sonuçlarının açıklanmasıyla kin ve nefret kusmaya başlayan muhaliflerin baskısı, sosyal medya ile de sınırlı kalmadı.

Depremzedelere mahalle baskısı

Sosyal medyada bir depremzede yakını annesi ve teyzesinin İzmir'de maruz kaldığı insanlık dışı muameleyi paylaştı.

Deprem sonrası annesi ve teyzesinin İzmir'e yerleştiğini aktaran depremzede yakını, teyzesinin gittiği manavda hakaretlere maruz kaldığını, annesinin ise komşularından psikolojik şiddet gördüğünü belirterek muhalefete tepki gösterdi.

Organize kin ve düşmanlığa muhatap olan depremzedeler ise çareyi Adıyaman'a geri dönmekte buldu.

İşte depremzede yakınının o sitemi;
Ananem ve teyzem depremden sonra İzmir’e yerleşti. Dün teyzem manava gitmiş ve çok ağır hakaretlere maruz kaldığı için parasını ödediği şeyleri dahi almadan eve dönmüş.
Ananem, seçim gününden beri komşular nefret saçıyor, esnaf deli gibi saldırıyor burda durmamız mümkün değil artık dedi. Yarın Adıyaman’a dönüyorlar.
İnsanlık; 40 bin kişilik trol ordusuyla algı oluşturup yalanlar uydurmaya, kıytırık ve köksüz oluşumlarla ‘’dünyayı kurtarıyoruz’’ imajı yaratmaya, zır cahil,izansız ve ruh hastası bir güruhla ‘’hoşgörülüyü’’ oynamaya benzemiyor ciddi bir maliyeti var.
O maliyeti karşılayacak vicdan, merhamet, ahlak da sizde yok bizde var.

#İzmir
#Depremzede
#seçim
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