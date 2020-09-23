İzmir'de doktoru jiletle boğazından yaralayan sanığa 20 yıl hapis

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli asistan doktor Kadir Songür'ün jiletle boğazından yaralanması olayına ilişkin dava sonuçlandı. İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, saldırgan Bayram Kaynak’a 20 yıl hapis cezası verildi.
Ne olmuştu?
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 16 Ekim 2019'da Bayram Kaynak, istediği yeşil reçeteli ilacı yazmadığı gerekçesiyle asistan doktor Kadir Songür'ü jiletle boğazından yaralamıştı. Karşıyaka ilçesinde bir kadının çantasını gasp etme girişiminde bulunduktan sonra yakalanan Kaynak tutuklanmıştı.
- Cumhuriyet savcısı, iddianamesinde, şüphelinin olay tarihinde kamu görevlisi olan müştekiye yönelik gerçekleştirmiş olduğu eylemin öldürmeye teşebbüs kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini kaydederek sanığın 13 yıldan 20 yıla kadar hapsini istemişti.