Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İzmirde doktoru jiletle boğazından yaralayan sanığa 20 yıl hapis
3. SAYFA

İzmir'de doktoru jiletle boğazından yaralayan sanığa 20 yıl hapis

İzmir'de asistan doktor Kadir Songür'ü jiletle boğazından yaralayan sanık, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı, cezada indirim uygulanmadı.

Haber Merkezi AA
Arşiv.
Arşiv.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli asistan doktor Kadir Songür'ün jiletle boğazından yaralanması olayına ilişkin dava sonuçlandı. İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, saldırgan Bayram Kaynak’a 20 yıl hapis cezası verildi.

İzmir'de doktoru jiletle yaralayan sanığa 20 yıla kadar hapis cezası istendi
GÜNDEM
İzmir'de doktoru jiletle yaralayan sanığa 20 yıla kadar hapis cezası istendi

Ne olmuştu?

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 16 Ekim 2019'da Bayram Kaynak, istediği yeşil reçeteli ilacı yazmadığı gerekçesiyle asistan doktor Kadir Songür'ü jiletle boğazından yaralamıştı. Karşıyaka ilçesinde bir kadının çantasını gasp etme girişiminde bulunduktan sonra yakalanan Kaynak tutuklanmıştı.

İzmir'de sağlık ocağında rapor alamayınca doktoru darp etti
GÜNDEM
İzmir'de sağlık ocağında rapor alamayınca doktoru darp etti
  • Cumhuriyet savcısı, iddianamesinde, şüphelinin olay tarihinde kamu görevlisi olan müştekiye yönelik gerçekleştirmiş olduğu eylemin öldürmeye teşebbüs kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini kaydederek sanığın 13 yıldan 20 yıla kadar hapsini istemişti.

Doktora bayıltan dayak
GÜNDEM
Doktora bayıltan dayak

Abone Ol Google News
EBAya siber saldırı düzelendi

EBA'ya siber saldırı düzelendi

​Öğrenciler ilk gün sisteme girişte sorun yaşamıştı.
Gizemli ölümde yeni detay

Gizemli ölümde yeni detay

Gülay Uygun'un el svaplarında barut izine rastlandı...
Çinle swap anlaşması kapsamında ilk işlem: VakıfBank ve ICBC Turkey’den Çin ile dış ticarette yerel para cinsinden ödeme imkanı getirildi

Bursa yenileniyor

Bursa yenileniyor

​20 bin konut kentsel dönüşümle kazandırılacak
Paris'te bomba paniği

Paris'te bomba paniği

Eyfel Kulesi bomba saldırısı ihbarı nedeniyle boşaltıldı.

Derbi Palabıyık'ın

Derbi Palabıyık'ın

​Galatasaray-Fenerbahçe maçını Ali Palabıyık yönetecek.

Bir buçuk yıla kadar hapsi isteniyor

Bir buçuk yıla kadar hapsi isteniyor

İmam hatiplilerle ilgili skandal sözleri hakkındaki soruşturma bitti.

Kediler ve köpekler şehri İstanbul

Kediler ve köpekler şehri İstanbul

Bir Osmanlı mirası: Sokak hayvanlarına merhamet

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.