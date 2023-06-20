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İzmir’de dört kişiyi öldürüp dondurucuda saklayan zanlı yakalandı: Cinayetleri kıskançlık yüzünden işlemiş

İzmir’in Bayraklı ilçesinde bir evde cesetleri parçalara ayrılmış vaziyette derin dondurucuda bulunan 3’ü kadın 4 Türkmenistan uyruklu kişinin cinayet zanlısı olarak aranan şüpheli Saparmurat Hallyev, suç aletiyle birlikte Çeşme ilçesinde yakalandı. Zanlının ilk ifadesinde olayı kıskançlık yüzünden işlediğini söylediği öğrenildi.

07:58 . 20/06/2023 الثلاثاء
IHA
İzmir’de 4 kişiyi öldürüp cesetleri parçalayarak derin dondurucuda saklayan zanlı yakalandı

İzmir’de 4 kişiyi öldürüp cesetleri parçalayarak derin dondurucuda saklayan zanlı yakalandı

İzmir Bayraklı’da geçtiğimiz pazar saat 12.30 sıralarında Adalet Mahallesi 1594/14 Sokak’taki iki katlı bir evde Türkmenistan uyruklu Gulkamar Hanymova ile kızları Leyla Geldiyazova ve Laçin Geldiyazova adlı kadınlar ile Ruslan Kerimov adlı erkeğe ait 4 kişinin parçalanmış halde derin dondurucuda cesetlerinin bulunmasının ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kurulan özel ekipler şüpheliyi yakalama çalışmasına başlamıştı.


Cinayetleri kıskançlık yüzünden işlemiş

Konuyla ilgili İzmir Valiliğince yapılan yazılı açıklamada, “İzmir’in Bayraklı ilçesinde 18.06.2023 günü meydana gelen, 3’ü kadın 1’i erkek, toplam 4 Türkmenistan vatandaşının öldürülmesi olayının şüphelisi, Türkmenistan uyruklu S.H., Çeşme ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Olayda kullandığını beyan ettiği suç aleti bıçakla yakalanan S.H., cinayetleri kıskançlık sebebiyle işlediğini itiraf etti” denildi.




#İzmir
#Bayraklı
#Cinayet
#Saparmurat Hallyev
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