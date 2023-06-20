İzmir’de dört kişiyi öldürüp dondurucuda saklayan zanlı yakalandı: Cinayetleri kıskançlık yüzünden işlemiş

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki evde derin dondurucu ve buzdolabında parçalanmış halde cesetleri bulunan Türkmenistan uyruklu Gülkamar Hanimova ile kızları Leyla Geldiyazova ve Laçin Geldiyazova'yla Ruslan Kerimov adlı erkeğin otopsi işlemleri sürüyor. Cesetlerin tamamen parçalandığı, bu nedenle hangi cesedin kime ait olduğunun DNA ile tespit edileceği belirtildi.