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Gündem Elifi kurtaran itfaiye eri yaşananları anlattı Elif parmağımı bir tuttu, hiç bırakmadı
İZMİR

İzmir'de Elif'i kurtaran itfaiye eri yaşananları anlattı: Bazasıyla dolabının arasında bulduk, bizim mucizemiz oldu

Elif'i kurtaran itfaiye eri yaşananları anlattı: Elif parmağımı bir tuttu, hiç bırakmadı

İzmir'deki Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 3 yaşındaki Elif Perinçek'i yaralı olarak çıkaran İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi İşleri Onbaşı Muammer Çelik, yaşananları anlattı. Çelik, "Elif benim parmağımı bir tuttu, hiç bırakmadı sağlık kabinine gidene kadar. O çocuk yaşamayı sonuna kadar hak ediyor" dedi.

Haber Merkezi DHA
Annesi ve ikiz kardeşleri enkaz altından yaralı olarak kurtarılan Elif'in bir kardeşi ise hayatını kaybetti.
Annesi ve ikiz kardeşleri enkaz altından yaralı olarak kurtarılan Elif'in bir kardeşi ise hayatını kaybetti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli itfaiyeci onbaşı Muammer Çelik, Doğanlar Apartmanı enkazı altından 65 saat sonra çıkardığı Elif Perinçek'i kurtarma anlarını gazetecilere anlattı.

Elif'in kurtarılış öyküsünü anlatırken gözleri dolan Muammer Çelik, itfaiyecilerin ümidinin hiç kaybolmadığını belirtti.

DHA
Elif'in ikiz kardeşleri ve annesi de enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.

"Biz itfaiyeciler her enkazın altındaki vatandaşa ulaşıp sağlıkçılar 'eks' diyene kadar hiç ümidimizi kaybetmeyiz. Elif için de hiç ümidimizi kaybetmedik." diyen Çelik, kurtarma çalışmaları sürerken 3 yaşındaki kızın ailesiyle arasında geçen konuşmayı şöyle anlattı:

  • "Babası bana dedi ki, 'Ben her şeye razıyım, her şeye de hazırlıklıyım.' Ben de, 'Allah'ın mucizesi vardır. Belki de burada o mucizeyi görürüz, sen teslim falan olma.' dedim. Deprem öncesini anlatırken yönlendirmesi farklıydı fakat ben kendi tecrübemi, bilgilerimi kullandım ve depremin oluş şekline göre hareket ettim. Ters yöne gittim, bazası ve gardrobunun arasında olabileceğini düşündüm. Oraya gittim. Orada da Elif'i sırt üstü yatar şekilde buldum ve kucakladım.''

İtfaiyeci Muammer Çelik, Elif'in artık 'itfaiyeci abileri' olduğunu söyledi.

Çelik, gazetecilerin "Elif sizi gördüğünde ne tepki verdi?" sorusunu ise "Elif benim parmağımı bir tuttu... Yüzünü temizledim, tozunu aldım. Bir arkadaşımla beraber aldık, parmağımı tuttu, hiç bırakmadı sağlık kabinine gidene kadar. O çocuk yaşamayı sonuna kadar hak ediyor" sözleriyle yanıtladı.

'O bizim mucizemiz oldu'

"Elif ne zaman isterse başımızın üstünde yeri var. İstediği an gelebilir. Çünkü ağabeyleri onu orada bekliyor. O bizim Elif mucizemiz oldu. Bütün İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının hediyesi olmuştur. Biz Elif'i sevdik, Elif de inşallah bizi sever."

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