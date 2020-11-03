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Gündem İzmirde enkazdan 91 saat sonra sağ çıkarılan Aydanın köfte isteği sonrası vatandaşlar seferber oldu Sipariş yağdı, telefonlar kilitlendi
İZMİR

İzmir'de enkazdan 91 saat sonra sağ çıkarılan Ayda'nın köfte isteği sonrası vatandaşlar seferber oldu: Sipariş yağdı, telefonlar kilitlendi

İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremin ardından enkazda arama çalışmaları devam ederken 91'inci saatte mucize yaşandı. Gelen son dakika haberine göre Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 3 yaşındaki Ayda Gezgin sağ çıkarıldı. Milyonların umudunu yeşerten gelişmenin ardından tedavisi için hastaneye götürülürken sağlık ekiplerine acıktığını, köfte-ayran yemek istediğini söyleyen minik Ayda için vatandaşlar seferber oldu. Küçük kızın dileğini ekranlarda görenler, Ayda’ya köfte yedirmek için hastanenin karşısındaki restoranların telefonlarını kilitledi.

Haber Merkezi İHA
Minik Ayda, enkazdan 91 saat sonra sağ çıkarıldı.
Minik Ayda, enkazdan 91 saat sonra sağ çıkarıldı.

İzmir Bölgesi eski futbol hakemlerinden Uğur Gezgin’in eşi Fidan Gezgin ile kızı Ayda Gezgin, 6,6 şiddetindeki depremde Rıza Bey Apartmanı enkazı altında kalmıştı. Günlerdir anne ve kızına ulaşılmaya çalışılıyordu. Bu sabah saat 10.00 sıralarında 3 yaşındaki Ayda Gezgin’e ulaşıldı. Enkazdan sağ olarak kurtarılan minik Ayda, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınırken, enkaz bölgesinde arama kurtarma ekipleri anne 38 yaşındaki Fidan Gezgin’e ulaşmak içi çalışmalarına aralıksız devam etti. Ayda’nın sağ olarak kurtarılması ile umutları artan ekipler, bir süre sonra annenin cansız bedenine ulaştı.

Emine Erdoğan'dan Ayda paylaşımı: Hepimizi ağlattın
GÜNDEM
Emine Erdoğan'dan Ayda paylaşımı: Hepimizi ağlattın


Minik Ayda'nın isteği üzerine hastaneye köfte ve ayran getirildi
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Minik Ayda'nın isteği üzerine hastaneye köfte ve ayran getirildi
İzmir depreminden 91 saat sonra mucize eseri kurtarılan Ayda bebek ambulansta köfte ve ayran istediğini söylemişti. Hastanedeki odasına istediği yiyecekler getirildi.


Birçok ilden köfte siparişi verildi


Depremin simgesi haline gelen Ayda bebeğin, en kazdan ilk çıktığında kendisini kurtaran ekiplerden köfte ayran istediği anlara ait görüntüler, tüm vatandaşların içini sızlattı.

Reuters

Ayda bebeğin ambulanstaki ilk görüntüleri
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Ayda bebeğin ambulanstaki ilk görüntüleri
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 91 saat sonra enkaz altından sağ olarak çıkarılan mucize bebek Ayda'nın ambulanstaki görüntüleri paylaştı.

Tüylerin diken diken olduğu o an: Ayda bebek 91 saat sonra tekbirlerle bulunduğu alandan böyle çıkarıldı
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Tüylerin diken diken olduğu o an: Ayda bebek 91 saat sonra tekbirlerle bulunduğu alandan böyle çıkarıldı
İzmir depreminin 91'inci saatinde büyük bir mucize yaşandı. Ekipler 3 yaşındaki Ayda Gezgin'i enkaz altından sağ olarak çıkarttılar. İşte o ana ait görüntüler.

Minik kıza köfte yedirmek için seferber olan vatandaşlar, başta İzmir, Ankara, Trabzon ve İstanbul olmak üzere birçok ilden hastanenin karşısındaki restoranlara sipariş yağdırdı.

Minik Ayda'nın sedyede 'anne' diye seslendiği o an
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Minik Ayda'nın sedyede 'anne' diye seslendiği o an
İzmir depreminde yıkılan binalardan Rıza Bey Apartmanı'nda 91 saat sonra mucize eseri canlı kurtarılan Ayda bebeğin sedyede 'anne' diye seslendiği o an böyle kaydedildi.

Minik Ayda'yı kurtaran kahraman konuştu: Bizi görünce su ve ayran istedi
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Minik Ayda'yı kurtaran kahraman konuştu: Bizi görünce su ve ayran istedi
İzmir'deki depremin ardından 91. saatte Rıza Bey Apartmanı'ndan sağ çıkarılan Ayda Gezgin bebeği kurtaran arama kurtarma görevlisi Ahmet Çelik o anları anlattı.


“İlk köftesini biz yedirmek istiyoruz”


Aldıkları yoğun köfte siparişleri üzerine duygusal anlar yaşadıklarını ifade eden şef Erdal Doğan, “Ayda bebeğin hastaneye geldiğini öğrenen vatandaşlar, aynı bölgede faaliyet gösterdiğimiz için bizim telefonlarımızı bulmuşlar. Ankara, İzmir, Trabzon ve İstanbul başta olmak üzere birçok farklı ilden sipariş aldık. Bizi arayanlar, ‘Parayı hemen gönderelim, ne olur acile girip Ayda’ya köfte ulaştırın’ diyorlar. Ne yazık ki şu an talepleri yerine getiremiyoruz ama inşallah Ayda’ya ilk köftesini biz yedirmek istiyoruz” dedi.

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