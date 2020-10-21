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Gündem İzmirde faciaya ramak kala Otobüs iki eve daldı, vatandaşlar dehşeti yaşadı
İZMİR

İzmir’de faciaya ramak kala: Otobüs iki eve daldı, vatandaşlar dehşeti yaşadı

İzmir’in Konak ilçesinde, seyir halindeyken su birikintisinden kayan belediye otobüsü, karşılıklı 2 evin duvarını yıktı. Kazada otobüs içinde bulunan 6 kişi hafif yaralanırken, duvarı yıkılan bir evdeki kadın ise kazaya uykusunda yakalandı. Kaza anlarını anlatan Emine Kızılçınar, “Kaza sırasında yan odada uykudaydım. Deprem olmuş, bomba patlamış gibi bir ses duydum ve kendimi bağırarak dışarı attım. Dışarıya çıktığımda otobüsün evin duvarını yıktığını gördüm. Onu görünce sanki dünyada değilmişim gibi elim ayağım titremeye başladı" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Semt sakinleri bölgede sık sık kaza olduğunu, yetkililerin önlem alması gerektiğini söyledi.
Semt sakinleri bölgede sık sık kaza olduğunu, yetkililerin önlem alması gerektiğini söyledi.

Konak ilçesi Kuruçay Mahallesi’nde bulunan 1172 sokakta meydana gelen kazada, içinde yolcular bulunan bir belediye otobüsü, yokuş aşağı gittiği esnada yolda bulunan su birikintisi nedeniyle kaydı.

Kayan otobüsün ön ve arka kısımları, karşı karşıya olan iki evin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs içinde bulunan 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

Uykuda yakalandılar

Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Otobüsün çarptığı evlerin ise duvarları yıkıldı. Otobüsün çarptığı evlerden birinde oturan Emine Kızılçınar (51) kazaya uykusunda yakalandı.

Geçen hafta da benzer bir olay yaşanmış


Kaza anlarını anlatan Emine Kızılçınar, “Kaza sırasında yan odada uykudaydım. Deprem olmuş, bomba patlamış gibi bir ses duydum ve kendimi bağırarak dışarı attım. Dışarıya çıktığımda otobüsün evin duvarını yıktığını gördüm. Onu görünce sanki dünyada değilmişim gibi elim ayağım titremeye başladı. İnsanlar toplanmaya başladı. Eşim evde yoktu, onu aradım hemen geldi. Geçen haftada bizim evimize bir araba çaptı. O günden beri kalbim duracak gibiydi. Üzülmekten yemek yiyemiyorum” dedi.


  • Kazada evinin duvarı yıkılan Emine Kızılçınar ve Aslan Kızılçınar çifti, evinin bulunduğu sokakta sürekli kaza riski olduğunu söyleyerek çözüm bulunmasını istedi.
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