İzmir’de faciaya ramak kala: Otobüs iki eve daldı, vatandaşlar dehşeti yaşadı

Konak ilçesi Kuruçay Mahallesi’nde bulunan 1172 sokakta meydana gelen kazada, içinde yolcular bulunan bir belediye otobüsü, yokuş aşağı gittiği esnada yolda bulunan su birikintisi nedeniyle kaydı.

Kayan otobüsün ön ve arka kısımları, karşı karşıya olan iki evin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs içinde bulunan 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

Uykuda yakalandılar

Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Otobüsün çarptığı evlerin ise duvarları yıkıldı. Otobüsün çarptığı evlerden birinde oturan Emine Kızılçınar (51) kazaya uykusunda yakalandı.

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Geçen hafta da benzer bir olay yaşanmış



Kaza anlarını anlatan Emine Kızılçınar, “Kaza sırasında yan odada uykudaydım. Deprem olmuş, bomba patlamış gibi bir ses duydum ve kendimi bağırarak dışarı attım. Dışarıya çıktığımda otobüsün evin duvarını yıktığını gördüm. Onu görünce sanki dünyada değilmişim gibi elim ayağım titremeye başladı. İnsanlar toplanmaya başladı. Eşim evde yoktu, onu aradım hemen geldi. Geçen haftada bizim evimize bir araba çaptı. O günden beri kalbim duracak gibiydi. Üzülmekten yemek yiyemiyorum” dedi.