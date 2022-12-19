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İZMİR

İzmir'de feci kaza: Beton mikseri viyadükten uçtu sürücü hayatını kaybetti

İzmir'in Bornova ilçesinde viyadükte kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metreden düzen beton mikserinin sürücüsü Eyüp Taşyuran (35) hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi DHA
İzmirde feci kaza: Beton mikseri viyadükten uçtu sürücü hayatını kaybetti
Beton mikseri viyadükten uçtu, sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Ankara Caddesini İzmir Çevreyoluna bağlayan viyadükte meydana geldi. Eyüp Taşyuran idaresindeki 35 AAD 871 plakalı beton mikseri, çevreyoluna bağlanan viyadükte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Yaklaşık 20 metre yükseklikteki viyadükten düşen beton mikseri kullanılamaz hale geldi.

DHA

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Polis ekipleri viyadükte ve kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araç içerisinde sıkışan evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Taşyuran'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

DHA

Taşyuran'ın cenazesi savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin kaza ile ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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