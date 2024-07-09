İzmir'de göçmen teknesi battı: 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi Karaada üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu, bölgedeki balıkçı teknesi tarafından 1 düzensiz göçmenin denizden alındığı ve denizde başka düzensiz göçmenlerin olabileceği yönünde ihbar üzerine harekete geçildi.

Sahil Güvenlik unsurları tarafından yapılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde ada üzerinden 18 ve bölgedeki balıkçı teknesinden 1 düzensiz göçmen olmak üzere toplam 19 düzensiz göçmen sağlık durumları iyi olarak kurtarıldı, 7 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.