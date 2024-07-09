İzmir'de göçmen teknesi battı: 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi Karaada üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu, bölgedeki balıkçı teknesi tarafından 1 düzensiz göçmenin denizden alındığı ve denizde başka düzensiz göçmenlerin olabileceği yönünde ihbar üzerine harekete geçildi.
Bölgeye sahil güvenlik helikopteri, sahil güvenlik dalış timi ve 4 sahil güvenlik botu sevk edildi.
Sahil Güvenlik unsurları tarafından yapılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde ada üzerinden 18 ve bölgedeki balıkçı teknesinden 1 düzensiz göçmen olmak üzere toplam 19 düzensiz göçmen sağlık durumları iyi olarak kurtarıldı, 7 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.