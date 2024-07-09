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İzmir'de göçmen teknesi battı: 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi Karaada'da denizde düzensiz göçmenlerin olabileceği ihbarı üzerine yapılan çalışmayla 19 düzensiz göçmen kurtarıldı, 7 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

15:26 - 9/07/2024 Salı
Güncelleme: 15:28 - 9/07/2024 Salı
AA
İzmir/Çeşme
İzmir/Çeşme

İzmir'in Çeşme ilçesi Karaada üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu, bölgedeki balıkçı teknesi tarafından 1 düzensiz göçmenin denizden alındığı ve denizde başka düzensiz göçmenlerin olabileceği yönünde ihbar üzerine harekete geçildi.


Bölgeye sahil güvenlik helikopteri, sahil güvenlik dalış timi ve 4 sahil güvenlik botu sevk edildi.


Sahil Güvenlik unsurları tarafından yapılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde ada üzerinden 18 ve bölgedeki balıkçı teknesinden 1 düzensiz göçmen olmak üzere toplam 19 düzensiz göçmen sağlık durumları iyi olarak kurtarıldı, 7 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.



#İzmir
#düzensiz göçmen
#emniyet
43 dakika önce
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